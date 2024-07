Monden Pink și impresionanta sa avere. Cât câștigă dintr-un turneu







Pink a reușit să facă o avere impresionantă din cântat. Chiar de la debutul ei, artista s-a clasat printre cele mai bine plătite cântărețe. Asta pentru că venitruile ei care proveneau din vânzarea albumelor au fost impresionante. Albumul ei de debut, Can't Take Me Home, a încasat peste 4,8 milioane de dolari.

În 2011, al șaselea ei album, The Truth About Love. Acesta s-a vândut în peste șapte milioane de copii și a generat venituri de aproximativ 8,4 milioane de dolari. Funhouse a încasat peste 6,2 milioane de dolari, în timp ce I'm Not Dead a adus aproximativ 6,3 milioane de dolari.

Avere doar din talentul artistei

Pentru Try This, care a vândut peste două milioane de exemplare, Pink a câștigat 3,1 milioane de dolari. Cel mai bine vândut album al ei, Missundaztood, a încasat peste 14 milioane de dolari din 13 milioane de vânzări. În cele douăsprezece luni până în iunie 2018, diferitele afaceri ale lui Pink au generat venituri de peste 50 de milioane de dolari.

Ea a egalat această performanță anul următor, câștigând încă 50 de milioane de dolari între iunie 2018 și iunie 2019. Deși câștigurile ei au scăzut ușor, Pink tot a rămas cu 45 de milioane de dolari, câștigați între iunie 2019 și iunie 2020. Artista face venituri considerabile și din turnee. The Beautiful Trauma World Tour a încasat 397,3 milioane de dolari și a vândut peste trei milioane de bilete.

În 2010 a avut un turneu record la încasări

Acesta a fost cel mai mare turneu din anii 2010 al unei artiste și al zecelea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Pink's Summer Carnival Tour, care susține cel de-al nouălea album al ei de studio Trustfall, continuă să adauge la veniturile impresionante din turnee.

În prezent, turneul are o valoare brută estimată de 182,6 milioane de dolari pentru 30 din 33 de concerte. În noiembrie 2023, Billboard a raportat că Pink a vândut 81.100 de bilete în primele șase spectacole ale turneului.