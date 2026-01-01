Monden

Pink, internată de urgență. A fost operată de Revelion

Pink, internată de urgență. A fost operată de Revelion
Artista pop Pink le-a transmis fanilor un mesaj neașteptat la început de an, dezvăluind că a petrecut Revelionul internată într-un spital. Cântăreața, în vârstă de 46 de ani, s-a pozat pe patul de spital cu un bandaj vizibil la nivelul gâtului. Ea a suferit o intervenție chirurgicală.

Pink, pe patul de spital

Vedeta, urmărită de peste 11 milioane de persoane online, a ales să își păstreze tonul optimist și să își înceapă mesajul cu o urare adresată fanilor. „Vreau să urez tuturor un An Nou fericit. Sunt foarte fericită să spun adio anului șarpelui și să-l întâmpin pe cel al calului”, a scris Pink, făcând referire la simbolistica noului an.

Pink

Pink.

Ulterior, artista a explicat motivul spitalizării. Ea a dezvăluit că a suferit o intervenție la nivelul coloanei cervicale, în urma căreia i-au fost implantate două discuri.

„Poate că nu este un lifting facial sofisticat, dar primesc două discuri noi și strălucitoare în gât”, a scris ea, adăugând cu umor că fiecare cicatrice reprezintă un semn al respectului față de propriul corp. „Rock «n» roll-ul este un sport de contact”, a mai transmis artista.

Familia nu i-a fost alături

Deși a fost nevoită să petreacă noaptea de Revelion singură, Pink a povestit că familia sa a ales să întâmpine noul an pe pârtie, practicând snowboarding. Cântăreața este căsătorită cu fostul sportiv de motocross Carey Hart, în vârstă de 50 de ani, și are doi copii: Willow, de 14 ani, și Jameson, de 9 ani.

Pink și Carey Hart.

Pink și Carey Hart.

Pink a povestit despre starea sa emoțională și despre alegerile pe care le face pentru viitor. „În timp ce stau singură aici, într-o cameră de spital, știu că 2026 va fi un an mai bun, pentru că asta este alegerea pe care am făcut-o”, a scris artista, subliniind importanța deciziilor personale în căutarea echilibrului și a fericirii.

„Să ne găsim puterea”

Ea a recunoscut că nu toată lumea are șansa de a face astfel de alegeri, motiv pentru care și-a exprimat dorința de a se implica mai mult în susținerea celorlalți. „Anul acesta voi depune eforturi pentru a ajuta la păstrarea alegerilor pe care alții le fac pentru ei înșiși și pentru familiile lor”, a transmis Pink.

Mesajul artistei s-a încheiat cu o urare amplă, în care a vorbit despre speranță, iubire și puterea de a merge mai departe: „La mulți ani și să aveți parte de mai multă bucurie decât tristețe, mai mult soare decât ploaie, mai multă iubire decât ură. Să ne lepădăm de pielea veche de șarpe. Și să ne găsim puterea”.

Proiecte speciale