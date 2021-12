Pilotul Daniel Onoriu, în stare gravă la spital. Nepotul lui Gabi Luncă are hemoragie internă, medicii se luptă să-i salveze viața

Potrivit primelor informații, Daniel Onoriu ar fi ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, cu hemoragie internă, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru micșorarea stomacului, în Turcia, scrie Spynews.

În acest moment se pare că medicii se luptă să-i salveze viața.

A fost nouă zile în comă

Daniel Onoriu a suferit un teribil accident de motocicletă în 2006, într-o seară, când o mașină nu i-a acordat prioritate și l-a lovit în plin. A stat nouă zile în comă, deoarece a avut stomacul perforat și coastele rupte, și a avut nevoie 20 de intervenții chirurgicale pentru a supraviețui.

”Pe 28 Aprilie 2006 am avut cel mai dur accident din viaţa mea cu motocicletă, m-am lovit atât de tare într-o maşină care nu mi-a acortat prioritate, încât nici un medic nu mi-a mai dat vreo şansă, Din 2006 si până azi am considerat că 28 Aprilie e şi ziua mea de naştere, pentru că Dumnezeu mi-a mai dat o şansă, dar din păcate, în loc să-i mulţumesc, eu am trăit de atunci şi până azi, în păcate, iar azi, plătesc, plătesc pentru ele.”, spunea Onoriu.

În 2017, nepotul lui Gabi Luncă a fost implicat într-un scandal, fiind reținut după ce a dat foc mașinii fostei sale iubite, Simona Chiţac, din răzbunare. Aceasta făcuse plângere penală împotriva pilotului de raliuri, care a povestit cum a premeditat incendierea automobilului. Femeia a susținut că Onoriu a procedat aşa pentru că nu nu ar mai fi acceptat să continue relația cu el.