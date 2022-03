Pierdere uriaşă pentru Teo Trandafir! Vedeta Kanal D s-a decis să spună totul. Fiica ei pleacă de acasă

Teo Trandafir are o relație foarte apropiată cu fiica ei Maia, dar este conștientă că va veni și momentul în care tânăra, care se apropie de vârsta majoratului, își va croi propriul drum în viață.

Prezentatoarea de la Kanal D se pregătește sufletește pentru despărțirea de fiica ei, mai ales că Maia i-a spus că vrea să studieze în străinătate. Pentru prima dată în viață, cele două nu vor mai locui împreună.

„Nu am nici cea mai mică idee cum va fi după ce va împlini 18 ani, am stat și m-am gândit la asta. Ea probabil va pleca și despărțirea asta geografică va impieta cumva asupra intimității relației noastre, dar nu avem ce să facem. Nu pot să o țin în casă pentru că eu vreau să o am alături. Nu mi se pare corect. Om trăi și om vedea”, a declarat Teo Trandafir, pentru EGO.ro.

Toți plecăm de acasă

Teo Trandafir spune că o va lăsa pe fiica ei să își urmeze visurile, chiar dacă îi va lipsi enorm atunci când va pleca de acasă. Prezentatoarea a mai spus că ar fi un gest egoist din partea să o țină pe Maia acasă, doar ca să o aibă mereu aproape.

„Nu sunt eu prima, nici ultima și nu pot schimba ceva. Mi se pare egoist să mă gândesc la o alternativă să îi spun să nu plece, ca să nu sufăr eu. Ar fi inuman. Are visul ei și este firesc să și-l urmeze. Așa cum am făcut toți. Până la urmă și eu am plecat de acasă”, a mai povestit Teo Trandafir.

Fiecare cu programul ei

Prezentatoarea își aduce aminte că în trecut cele două aveau un program comun, dar odată cu trecerea anilor, Maia a vrut să iasă tot mai mult prietenii. Un lucru nomal în lumea adolescenților.

„Mi se pare o prostie să pui unui copil de 18 ani niște ritualuri de la care tu nu te abați. Este în funcție de programul ei, de prietenii ei, cu cine vrea să iasă, cât vrea să stea. Dacă prietenii ei merg la munte, nu pot să spun stai cu mine ca să ținem ritualul. Au fost vremuri când aveam activități multe împreună, dar s-au dus”, a mai povestit, râzând, Teo Trandafir pentru sursa citată.