Politica Piedone, reacție după sondajul lui Nicușor Dan. Decizia legată de candidatură







Primarul sectorului 5 a răbufnit după ce Nicuşor Dan a făcut public un sondaj care îl plasează pe primul loc la alegerile din Capitală. Cristian Popescu Piedone susține că sondajul respectiv ar fi măsluit și nu ar reflecta realitatea.

Cristian Popescu Piedone este decis să intre în lupta conducerea Bucureştiului. Dincolo de controversele de pe scena politică, dar și de rezultatele sondajelor, edilul promite să ajungă în fruntea Capitalei. Totodată, aceasta a reacționat după sondajul lui Nicușor Dan, care îl plasează pe primul loc în topul preferințelor alegătorilor.

Cristian Popescu Piedone, despre sondajul lui Nicușor Dan

Primarul sectorului 5 nu s-a arătat deloc încrezător în sondajul publicat de Nicuşor Dan, cu toate că rezultatele arată că acesta s-ar afla pe primul loc în topul preferințelor alegătorilor. Mai mult, edilul susține că sondajul ar fi măsluit și nu ar reflecta realitatea.

„Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER- Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil!”, a spus edilul.

Despre controversele de pe scena politică

Primarul sectorului 5 susține că, prin intermediul acestor rezultate, aleșii ar intenționa să pună presiune pe o parte din electorat.

„Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor.", a spus Cristian Popescu Piedone.

De asemenea, edilul a subliniat că a fost sondat şi de PNL, PSD, USR, AUR, însă rezultatele respective nu au fost făcute publice. Motivul principal ar fi faptul că aleșii de pe actuala scenă politică ar fi fost nemulțumiți de procentul pe care acesta l-ar fi obținut.

Cristian Popescu Piedone, avantajat de neînțelegerile dintre partide

Primarul sectorului 5 este convins că neînțelegerile dintre partide, legate de nominalizarea unui candidat, ar fi în avantajul său.

„Oferta mea este deschisă, încă mă pot susţine. Dacă nu, o să aibă o înfrângere ruşinoasă. Eu nu mă bat cu nimeni. Eu întreb doar unde este respectul lor faţă de cetăţean. Noi facem jocuri politice sau facem interesul bucreşteanului şi al României?", a adăugat edilul.

Totodată, acesta și-a reafirmat intenția de candida la primăria Capitalei, precizând că decizia nu va putea fi influențată de vreun factor extern.