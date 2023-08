Piedone, despre viața din închisoare. Curtea de Apel București l-a condamnat pe primarul Piedone, la patru ani de închisoare cu executare, pentru tragedia de la Clubul Colectiv.

Din spatele gratiilor, primarul a depus un recurs în casație care s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

După un an petrecut în spatele gratiilor, judecătorii de la instanța supremă au admis recursul în casație și l-au achitat pe Piedone, pe motiv că fapta nu există.

La scurt timp de la eliberare, Piedone a fost repus în funcția de primar al Sectorului 5 din București.

El a povestit acum despre viața din spatele gratiilor. Piedone, despre viața din închisoare.

„(Unii deținuți, n.r.) învățau alfabetul, învățau să scrie, să citească. E un lucru bun pentru ei. Unii și-au terminat liceul, alții își fac meserii, efectiv calificați în diverse, macaragii, sudori și pentru cursurile care se absolvă în cadrul închisorii. Eu, din prima zi, am solicitat ieșirea la muncă. N-am avut nevoie de protecție. De la ultimul hoț la ultimul criminal și de la fapte minore la cele majore, am avut un respect, am fost respectat. Același lucru s-a întâmplat și cu angajații penitenciarelor unde am fost. Nu că eram eu, Piedone… Acolo e și felul cum te comporți și cum interacționezi cu cei de acolo”, a declarat primarul, la B1 TV.