Piedone, mesaj pentru cei care i-au întors spatele: „Am descoperit prieteni în oameni străini și fiare în foști oameni”

Eliberat din pușcărie, zilele trecute, printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristian Popescu Piedone așteaptă momentul în care va reveni în fotoliul de primar. Și se pare că nu mai este mult până când acest lucru se va împlini. Subprefectul Diana -Anca Artene a semnat joi, 22 iunie, ordinul prin care va fi repus în funcție.

Actul a fost transmis, mai departe, spre luare la cunoștință către Consiliul Local al Sectorului 5, Ministerul Afacerilor Interne și către Autoritatea Electorală Permanentă.

Până când va primi răspunsul pozitiv, o formalitate, și va reveni la primărie, Piedone își trece vremea transmițând mesaje pe rețelele de socializare. Iar referirile la familie și la cei care i-au fost alături în momentele dificile, primarul scapă și câteva aluzii menite să le dea fiori celor care i-au întors spatele, pe când se afla după gratii.

Acestora le promite, mai mult sau mai puțin voalat, răzbunare, căci „Iertarea este … „exclusiv patrimoniul Bunului Dumnezeu”.

Mesajul lui Popescu Piedone înainte de revenirea la Primărie

Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, alături de mai multe fotografii în care apare alături de familie. Aparent, el pare dornic să revină la viața normală, dinainte de incendiul de la clubul Colectiv, dinainte de cei „șapte ani de chin, negură, procese și hăituiri nedrepte”, așa cum îi descrie.

„Amintiri nemuritoare. M-am intors. Sunt nerăbdător sa retrăiesc aceste momente. Un an, o luna și opt zile… am suferit! Am suferit și m-am rugat Bunului Dumnezeu. Am plâns și am meditat. Mi-am pus amintirile și gândurile toate laolaltă. Și le-am cernut prin sita sufletului meu, cu dor de nepoți, cu dor de copii, cu dor de soție, cu dor de familie! Într-un an, o luna și opt zile de povară nemeritată am descoperit prieteni în oameni străini și fiare în foști oameni…

Într-un an, o luna și opt zile de cătușe nemeritate, 4.808 de oameni, pe care nu i-am cunoscut niciodată, și-au făcut timp pentru mine și mi-au trimis la pușcărie mângâieri și încurajări și rugăciuni învelite duios în scrisori…Într-un an, o luna și opt zile de pedeapsă nemeritată, 23.000 de oameni noi au venit lângă cei peste 700 de mii de prieteni vechi virtuali… să-mi urmărească mesajele de pe această pagină, să mă îmbărbăteze și să-mi susțină nevinovația! Un an, o luna și opt zile de pușcărie, plus anteriorii șapte ani de chin, negură, procese și hăituiri nedrepte mi-au zdruncinat inima și fiecare milimetru din corp! Dar… n-au reușit să mă doboare!”, a scris Piedone pe contul său de Facebook.

Aluzii pentru cei care i-au întors spatele la greu

El povestește că a rezistat, în această perioadă dificilă datorită credinței, dar și a ajutorului pe care l-a primit din partea familiei și a prietenilor care i-a fost alături. Însă printre cuvintele emoționante, Piedone nu s-a abținut să nu strecoare și câteva aluzii la ceea ce îi așteaptă pe cei care i-au întors spatele atunci când s-a aflat în dificultate.

„Datorită Bunului Dumnezeu, datorită bunei mele soții, datorită bunului meu băiat Vlad, datorită bunei mele fiice Ana, datorită nepoțeilor mei buni, datorită familiei mele unite, datorită prietenilor loiali, datorită prietenilor descoperiți în oameni străini… eu, Cristian Victor Popescu Piedone, sunt mai puternic ca niciodată! La epilog, vreau să transmit două mesaje:

1 – Pe cei care i-am învățat să tragă cu arcul și m-au ales ca țintă fix când eram îngenuncheat de injustiție… îi rog sa nu-mi mai trimită solii de iertare! (Piedone îi iubește necondiționat doar pe cei care-l respectă! «Iertarea»… este exclusiv patrimoniul Bunului Dumnezeu)

2 – Pentru oamenii corecți, pentru românii care au crezut mereu în mine și în nevinovația mea, anunț că reîncep proiectele curmate de injustiție! Sectorul 5 va fi exact ca-n visul meu, exact ca-n visurile dumneavoastră, oameni dragi! Vă mulțumesc că existați în viața mea! Cu respect, primarul Piedone!”, a scris Cristian Popescu Piedone în mesajul de pe Facebook.