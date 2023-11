Piața imobiliară. România avea în 2022 cel mai mare număr de proprietari de locuințe din UE

Conform unei evaluări pe piața imobiliară din UE pentru anul 2022, se constată că cel mai înalt procentaj de persoane care dețin locuințe în proprietate s-a înregistrat în România.

94,8% din populația țării noastre locuia anul trecut într-o locuință deținută personal.

Piața imobiliară. România are cei mai mulți proprietari de locuințe din UE

Potrivit Eurostat, se evidențiază că în majoritatea țărilor, cu excepția Germaniei, procentul de persoane care dețin locuința în care trăiesc este mai mare decât cel al chiriașilor.

În ierarhie, urmând imediat după România, se plasează piața imobiliară din Slovacia (93%), Croația (91%) și Ungaria (90%). De asemenea, în topul țărilor cu cel mai semnificativ procentaj de chiriași în anul precedent se regăsesc Germania (53%), Austria (49%) și Danemarca (40%).

În ceea ce privește România, procentul de chiriași înregistrați a fost de 5,2%.

Românii stau în casă cu mai multe persoane

Dimensiunea locuinței poate fi evaluată în funcție de numărul mediu de camere per persoană: în medie, anul trecut, Uniunea Europeană înregistra 1,6 camere per persoană.

În cadrul statelor membre UE, cele mai mari medii erau înregistrate în Malta (2,3 camere per persoană), Luxemburg (2,2 camere per persoană), Belgia, Irlanda și Țările de Jos (toate cu 2,1 camere per persoană).

În contrast, la celălalt capăt al spectrului se aflau Polonia, România și Slovacia, toate cu 1,1 camere per persoană. Acestea au fost urmate de Letonia și Croația, ambele cu 1,2 camere per persoană.

Calitatea locuirii poate fi evaluată în diverse moduri. Unul dintre acestea este proporția de persoane care locuiesc în locuințe aglomerate. În 2022, în Uniunea Europeană, 16,8% din populație se afla în această situație, în scădere față de nivelul de 19,1% înregistrat în 2010.

Cele mai ridicate rate de aglomerare au fost înregistrate anul trecut în Letonia (41,7%), România (40,5%) și Bulgaria (36,2%). În timp ce cele mai reduse au fost în Cipru (2,2%), Malta (2,8%) și Țările de Jos (2,9%).

Piața imobiliară. O treime din populația UE trăiește într-o locuință sub-ocupată

Contrar locuințelor aglomerate, există și situația opusă a locuințelor sub-ocupate. Ne referim la acele locuințe prea mari pentru necesitățile locuitorilor.

În general, în locuințele sub-ocupate stau persoanele în vârstă sau de cuplurile care rămân în casele lor după ce copiii cresc și pleacă.

În 2022, în Uniunea Europeană, aproximativ o treime din populație (33,6%) trăia în astfel de locuințe sub-ocupate. Un procent care a rămas în mare măsură stabil din 2010.

În cursul anului precedent, cele mai ridicate procente de locuințe sub-ocupate s-au înregistrat în Malta (72,3%), Cipru (70,9%) și Irlanda (67,3%). În timp ce cele mai scăzute au fost în România (7,3%), Letonia (9,4%) și Grecia (11,3%).