Piața imobiliară. Schimbări neașteptate pe segmentul chiriilor

Prețurile chiriilor în România au scăzut în luna februarie 2024. Marile orașe din țară au raportat mai puține cereri de închiriere a locuințelor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Chiriile au scăzut în medie cu 3% în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, însă, s-au majorat cu 15% comparativ cu anul 2023. Astfel, agențiile imobiliare au înregistrat mai puține cereri pentru închirierea unor locuințe, arată datele platformelor de specialitate.

Piața imobiliară. Prețuri mai mici la chirii în februarie

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (februarie 2024 vs. februarie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (februarie 2024 vs. ianuarie 2024) au scăzut cu 3%, informează antena3.ro.

Conform sursei citate, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 550 de euro în luna februarie 2024, cu 14% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Conform analizei ofertelor postate pe site-urile cu anunțuri imobiliare, cele mai scumpe chirii sunt în Capitală, în Sectorul 1.

Un apartament din Sectorul 1 Bucururești se închiriază, în medie, la prețul de 773 euro. În Sectorul 4 din Capitală prețurile sunt mai accesibile,un apartament cu două camere se poate închiria, în medie, cu 448 de euro.

Conform datelor postate pe site-ul de imobiliare storia.ro, , în luna februarie apartamentele de închiriat din sectorul 5 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+22%), urmate de apartamentele din sectorul 6 (+20%) și de cele din sectorul 2 (+19%).

Cum au evoluat chiriile în marile orașe din țară

La nivelul țării, în ianuarie 2024, comparativ cu ianuarie 2023, s-au înregistrat exclusiv creșteri ale prețului mediu solicitat pe toate categoriile de apartamente, cu o singură excepție: apartamentele cu trei camere din Brașov, în cazul cărora, prețul de închiriere a rămas similar cu cel de anul trecut.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Sibiu, unde garsonierele au avut o creștere de 30%. Cele mai mari creșteri de la lună la lună (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au fost de 7% în Oradea (la apartamentele cu trei camere), Iași (la apartamentele cu două camere) și în Craiova (la apartamentele cu două camere). În schimb, cele mai mari scăderi de prețuri s-au înregistrat în Arad, la garsoniere (-10%) și în Timișoara, la garsoniere (-6%).