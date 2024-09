Economie Piața farmaceutică din Republica Moldova: Creșteri semnificative și consolidarea liderilor de piață







Piața farmaceutică din Republica Moldova continuă să fie dominată de câteva companii majore, care își consolidează pozițiile prin creșteri semnificative ale cifrei de afaceri și ale cotelor de piață. În 2023, clasamentul celor mai mari companii farmaceutice din țară a rămas relativ stabil, cu schimbări notabile în ceea ce privește creșterile procentuale și dinamica pieței.

Grupul Dita Estfarm și Farmacia Familiei (DT+FF) rămâne cea mai mare companie farmaceutică din Republica Moldova, înregistrând o cifră de afaceri de 4,68 miliarde MDL (aproximativ 238,68 milioane EUR) în 2023. Această performanță o menține în fruntea clasamentului, consolidându-și poziția de lider de piață.

Pe locul al doilea se află Grupul Felicia, care a atins o cifră de afaceri de 3,28 miliarde MDL (aproximativ 167,28 milioane EUR). Creșterea constantă a acestei companii îi permite să rămână un jucător important pe piața farmaceutică din Moldova, inclusiv datorită achiziției a două rețele de farmacii.

Tetis (Hipocrat) ocupă locul al treilea, cu o cifră de afaceri de 2,34 miliarde MDL (aproximativ 119,34 milioane EUR). Deși ritmul său de creștere este mai modest, compania își menține o prezență solidă în industrie.

Alte companii de remarcat, precum Orient și Elody, deși nu ating cifrele de afaceri ale liderilor, rămân relevante pe piață, dar cu performanțe mai modeste. Orient a contabilizat o cifră de afaceri de 1,29 milioane de lei (aproximativ 65,79 mii EUR), iar Elody – 1,07 milioane de lei (aproximativ 54,57 mii EUR).

În comparație cu 2022, DT+FF a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri, de la 4,20 miliarde MDL la 4,68 miliarde MDL în 2023, reprezentând o creștere absolută de 472,76 milioane MDL (aproximativ 24,11 milioane EUR), sau aproximativ 11,25%.

Grupul Felicia a crescut de la 2,97 miliarde MDL în 2022 la 3,28 miliarde MDL în 2023, ceea ce reflectă o creștere de 10,39%, adică 308,53 milioane MDL (aproximativ 15,74 milioane EUR).

Tetis (Hipocrat) a avut o creștere mai modestă, de la 2,25 miliarde MDL în 2022 la 2,34 miliarde MDL în 2023, ceea ce înseamnă o creștere procentuală de 4,29%, sau 96,41 milioane MDL (aproximativ 4,92 milioane EUR).

Orient a fost una dintre puținele companii care a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, de la 1,45 miliarde MDL în 2022 la 1,29 miliarde MDL în 2023, o scădere absolută de 154,36 milioane MDL (aproximativ 7,87 milioane EUR), sau 10,65%.

În ceea ce privește cota de piață, Dita Estfarm și Farmacia Familiei (DT+FF) și-a consolidat poziția de lider, crescând de la 31,89% în 2022 la 33,50% în 2023.

Grupul Felicia și-a majorat cota de piață de la 22,54% în 2022 la 23,49% în 2023, consolidându-și astfel poziția secundară.

Tetis (Hipocrat) a avut o ușoară scădere a cotei de piață, de la 17,06% în 2022 la 16,80% în 2023, indicând o stagnare în capacitatea de a crește ritmul de expansiune.

Pe de altă parte, Orient a pierdut o parte semnificativă din cota de piață, scăzând de la 10,99% în 2022 la 9,27% în 2023, confirmând astfel tendința de declin observată și la nivelul cifrei de afaceri.

Elody a avut o cotă de piață de 7,72% în anul 2023 față 7,84% în anul 2022, înregistrând o descreștere nesemnificativă.

Piața farmaceutică din Republica Moldova este dominată de câțiva jucători majori, cu Dita și Farmacia Familiei în frunte. Grupul Felicia și Tetis (Hipocrat) rămân concurenți importanți, dar cu ritmuri de creștere diferite. În timp ce Felicia a avut o creștere solidă, Tetis a experimentat o stagnare relativă.

Orient, pe de altă parte, se confruntă cu dificultăți, atât în ceea ce privește cifra de afaceri, cât și cota de piață, indicând o potențială nevoie de reevaluare a strategiei.

În ceea ce privește vânzările rețelelor de farmacii, acestea au continuat să înregistreze vânzări semnificative, liderul pieței fiind Farmacia Familiei, care a raportat vânzări de 1,9 miliarde lei (aproximativ 96,9 milioane EUR), cu 224 de farmacii în rețea. Aceasta înseamnă vânzări anuale per farmacie de aproximativ 8,5 milioane lei (aproximativ 433,5 mii EUR).

Pe locul doi în top se află Grupul Felicia, care include subrețelele Peon, Salut și Birovifam (Felicia), cu vânzări totale de 1,526 miliarde lei (aproximativ 77,83 milioane EUR) în cele 312 farmacii ale sale sau 4,8 milioane de lei per farmacie (aproximativ 244,8 mii EUR), asumându-și riscul major de a deschide farmacii în sate. Deși Grupul Felicia are o cotă de piață mai mică per farmacie în comparație cu Farmacia Familiei, cu vânzări anuale medii de 4,8 milioane lei pe farmacie, rămâne un jucător important.

Tetis (Hipocrat) se poziționează pe locul trei, cu vânzări de 885,5 milioane lei (aproximativ 45,16 milioane EUR) și 177 de farmacii, înregistrând vânzări anuale medii per farmacie de 5 milioane lei (aproximativ 255 mii EUR).

Orient cu vânzări de 537,5 milioane lei (aproximativ 27,41 milioane EUR) în 93 filiale are vânzări anuale de 5,7 milioane de lei per farmacie (aproximativ 290,7 mii EUR).

Elody completează topul cu 99 de farmacii și respectiv cu vânzări de 377,7 milioane lei (aproximativ 19,26 milioane EUR), corespunzător 3,8 milioane de lei per farmacie (aproximativ 193,8 mii EUR).

La capitolul vânzări lunare per farmacie, Farmacia Familiei este în fruntea tuturor cu o cifră de 709,2 mii lei (aproximativ 36,17 mii EUR). Orient se remarcă prin vânzările lunare per farmacie de 481,6 mii lei (aproximativ 24,56 mii EUR), mai mari decât cele ale multor competitori, în ciuda rețelei sale mai restrânse, plasându-se pe locul al doilea. Tetis (Hipocrate) a avut vânzări per farmacie de 416,9 mii lei (aproximativ 21,26 mii EUR), ocupând astfel locul al treilea. Deși Grupul Felicia are o prezență extinsă cu 312 farmacii, vânzările per farmacie lunar sunt de 407,7 mii lei (aproximativ 20,79 mii EUR). Elody cu vânzări lunare per filială de 317,9 mii lei (aproximativ 16,21 mii EUR) închide top 5 jucători în piață.

Aceste cifre reflectă o piață farmaceutică dinamică, cu competiție intensă, în care liderii încearcă să își mențină pozițiile prin extinderea rețelelor și optimizarea vânzărilor per unitate.

În concluzie, după analiza rețelelor de farmacii din Moldova, clasamentul bazat pe vânzările per farmacie (filială) prezintă o imagine diferită față de topul general în funcție de cifra de afaceri totală.

Piața farmaceutică moldovenească se concentrează tot mai mult în jurul câtorva jucători cheie, cu tendințe clare de consolidare a pozițiilor dominante. Această evoluție ar putea duce la o competiție mai intensă pe segmentele de piață rămase, în special pe fondul încetinirii creșterii unor companii de nivel mediu.