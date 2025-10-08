Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării Impactul total al companiei în economia țării este de 10,1 miliarde RON, echivalent cu 0,63% din PIB

Philip Morris România și Strategic Thinking Group au făcut public studiul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”. Acesta este al doilea studiu de acest tip realizat de Strategic Thinking Group pentru Philip Morris România, după ce primul s-a concentrat pe activitatea economică și impactul acesteia în anul 2021.

Philip Morris International (PMI) operează în România prin două entități: Philip Morris Trading și Philip Morris România, iar conform studiului realizat de Strategic Thinking Group, în 2023, impactul total al celor două companii în economie a ajuns la 10,1 miliarde RON.

Studiul analizează evoluția principalilor indicatori aferenți activității din România a companiilor care sunt parte din grupul PMI în anul 2023 și impactul acestei activități din perspectivă economică, socială și cognitivă, după cum urmează:

În 2023, valoarea adăugată directă în economia României a ajuns la 1,27 miliarde RON, în creștere de la aproape 880 de milioane RON

Impactul total în economia României, inclusiv TVA și accize, a fost de 10,1 miliarde RON, ceea ce reprezintă 0,63% din PIB

Taxe plătite către statul român în valoare de circa 4 miliarde RON

Valoarea exporturilor de produse fără fum a depășit 1 miliard RON

Peste 1.500 de angajați direcți și circa 9.000 de locuri de muncă prin efecte directe, indirecte și induse

Valoarea adăugată directă generată în economia României a atins 1,27 miliarde RON, ceea ce reprezintă o creștere de 1,5 ori în comparație cu anul 2021.

Ponderea totală a contribuțiilor celor două companii din încasările fiscale la bugetul de stat a fost de 1,6%, ceea ce demonstrează că Philip Morris International este unul dintre cei mai mari contribuabili din România. În plus, vânzările de produse PMI în România au generat plăți de accize în valoare de 2,9 miliarde RON și TVA în cuantum de 1 miliard RON. Acestea au reprezentat 7,8% și 0,9% din accizele și respectiv TVA colectate în total în anul 2023. În 2023, valoarea exporturilor de produse fără fum fabricate în unitatea de producție din Otopeni a atins aproape 1 miliard RON, de 2,6 ori mai mult decât în 2021. Din 2017, exporturile acestor produse au înregistrat o creștere remarcabilă, cu și au depășit categorii tradiționale precum vinul și grâul.

„Impactul nostru economic este semnificativ: în 2023, valoarea adăugată generată de companiile din grupul PMI în economia României a fost de 1,27 miliarde RON, de 1,5 ori mai mult decât în 2021. Iar contribuția noastră la bugetul de stat a depășit 10 miliarde RON. Suntem nu doar unul dintre cei mai mari contribuabili, ci și un partener de încredere pentru economia românească. Dincolo de cifre, impactul nostru înseamnă oameni. Avem o echipă diversă și energică, parte dintr-un ecosistem care susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă în lanțul valoric. Investim constant în dezvoltarea profesională a colegilor noștri și în parteneriate solide, pentru că știm că progresul real se măsoară prin valoarea pe care o creăm în comunitățile în care activăm. Aceste rezultate arată că transformarea este posibilă atunci când există curaj, consecvență și colaborare. România rămâne un pilon strategic în călătoria noastră către un viitor fără fum – un viitor sustenabil și responsabil.” – Carmina Fusté, director general, Philip Morris România. „Ce înseamnă un partener de încredere al statului și un contribuabil important? Înseamnă taxe și accize consistente plătite la bugetul de stat, investiții care rămân, rezultate care se văd. Înseamnă un Angajator de Top cu peste 1.500 de angajați și susținere acordată celor peste 4.300 de furnizori cu care colaborează. Dar mai înseamnă și produse inovatoare și exporturi de valoare adăugată ridicată ”Made in România”, care contribuie la echilibrarea balanței comerciale a țării. Investim în consolidarea rezilienței industriale și în creșterea competitivității României în lanțurile valorice globale, sprijinind poziționarea țării pe piețele internaționale și procesul de reindustrializare la nivel național și european. Toate aceste criterii sunt îndeplinite de Philip Morris International și suntem mândri că transformarea companiei pentru a construi un viitor fără fum are un asemenea impact în România.” – Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România.

Impactul companiei se resimte și în piața muncii și de-a lungul lanțului valoric. Studiul arată că Philip Morris România este al doilea actor de pe piața FMCG din România din punct de vedere al numărului de angajați. Între 2021 și 2023, numărul angajaților din companie a crescut cu 31% și a ajuns astfel la peste 1.500 de persoane. Această evoluție reflectă o rată medie anuală de creștere de 15%, mult peste nivelurile înregistrate anterior și peste media de 2% a sectorului manufacturier din România în aceeași perioadă. În total, numărul de locuri de muncă create de companie a ajuns la peste 9.000 prin efecte directe, indirecte și induse.

PMI contribuie la economia locală și prin veniturile angajaților companiei. În 2023, cheltuielile totale de personal –salarii, beneficii, contribuții la pensii și plăți pentru asigurările sociale –au ajuns la aproximativ 209 milioane RON. În total, în perioada 2019–2023, cheltuielile cumulate pentru angajați s-au ridicat la aproximativ 777 milioane RON. Compania oferă un mediu de lucru echitabil, în care femeile beneficiază de o remunerație cu 12,5% mai mare decât cea a bărbaților. Această diferență pozitivă contrastează puternic cu media națională, unde femeile câștigă cu 3,8% mai puțin decât bărbații. În plus, o parte importantă din angajații companiei sunt tineri: 23% dintre aceștia au mai puțin de 30 de ani, raportat la media națională de 13%. Studiul arată și că PMI investește în dezvoltarea capitalului uman, prin programe de formare, cercetare și susținere a tinerilor profesioniști.

Ambele entități derulează relații comerciale cu 4.322 de furnizori din diverse sectoare, iar suma totală cheltuită de-a lungul lanțului valoric se ridică la aproximativ 4 miliarde RON. Acești furnizori acoperă mai multe sectoare, susținând un ecosistem economic local vast și diversificat.

„Studiul de impact realizat de Strategic Thinking Group arată clar că Philip Morris are o contribuție majoră la dezvoltarea economiei românești, atât prin taxele și impozitele semnificative plătite la bugetul de stat, cât și prin volumul impresionant al exporturilor care consolidează balanța comercială a țării. Dincolo de aceste aspecte cuantificabile, compania se remarcă și prin colaborarea strânsă cu antreprenori și furnizori români, sprijinind astfel ecosistemul de afaceri local. Aceste elemente confirmă rolul său nu doar ca un investitor important, ci și ca un partener activ în consolidarea competitivității și sustenabilității economiei naționale.” – Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group „Impactul PMI ȋn economia României continuӑ sӑ fie unul remarcabil, continuând o tradiție ȋnceputӑ cu peste trei decenii ȋn urmӑ. Pe lângӑ impactul direct pe care compania ȋl are ȋn economie, prin fluxurile de cheltuieli cu taxele, salariile și furnizorii, precum și crearea sau menținerea de locuri de muncӑ, efectele de multiplicare ale acestora au o influențӑ semnificativӑ asupra lanțurilor economice integrate, atât ȋn amonte, cât și ȋn aval. Consecința investițiilor susținute ȋn timp, ȋndeosebi a celor ce vizeazӑ implementarea de tehnologii noi, este o creștere adiționalӑ a productivitӑții, aflatӑ deja la un nivel ridicat. Acest lucru poziționeazӑ PMI ca un contribuitor fiscal de amploare ȋn România, dar și ca un exportator global remarcabil.” – Laurian Lungu, macroeconomist

Studiul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția PMI la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România” realizat de Strategic Thinking Group este disponibil aici.