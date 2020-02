Haney, în vârstă de 66 de ani, „pare să fi suferit o singură plagă prin împușcare”, a declarat biroul șerifului din Amador County. Potrivit primelor informații oferite de legistul Martin A. Ryan, „la data de 21 februarie, în jurul orei 10, detectivi au intervenit în zona autostrăzilor 124 și 16 din Plymouth, după ce s-a raportat că un bărbat se află întins la sol, având o rană prin împușcare. La sosirea echipei, oamenii legii l-au localizat și identificat pe Philip Haney, în vârstă de 66 de ani, care era decedat și prezenta o plagă împușcată, care ar fi putut fi provocată de el însuși. O armă de foc a fost localizată lângă Haney și mașina sa. Ancheta se află în desfășurare și nu vom mai oferi detalii din acest moment”.

În iunie 2016, Haney a depus mărturie în fața Comitetului judiciar al Senatului, unde a susținut că DHS sub administrația Obama i-a ordonat ștergerea a sute de dosare cu privire la asociați reputați ai grupărilor teroriste islamice. Haney a susținut că mai multe atacuri în Statele Unite ar fi putut fi evitate dacă anumite fișiere nu ar fi fost șterse, a indicat Fox News.

Unele persoane au fost sceptice cu privire la pista sinuciderii lui Philip Haney. Printre ele, reporterul de investigații și colaborator al Fox News, Sara A. Carter. Sâmbătă dimineața, arată American Thinker, ea a postat pe Twitter: „O persoană pe care am respectat-o profund și pe care am considerat-o un prieten, Phil Haney – un denunțător al DHS în timpul administrației Obama – aparent a fost ucis ieri în sudul Californiei. Rugați-vă pentru familia lui și pentru ca persoana care l-a ucis să fie identificată. Încerc în continuare să obțin mai multe informații”.

În 2016, la un an după ce s-a retras din serviciul guvernamental, Haney a publicat o carte intitulată See Something, Say Nothing: A Homeland Security Officer Exposes the Government’s Submission to Jihad. Cartea a fost extrem de critică la adresa președintelui Obama și a administrației sale.

Un articol din Law Enforcement Today, publicat de tribuna.u.s. a notat sâmbătă: Haney, care a fost creditat că a ajutat la capturarea a peste 300 de jihadiști, este cunoscut mai bine pentru că a denunțat administrația Obama pentru că a închis o anchetă pe care el o conducea, care ar fi putut opri, printre altele, atacul terorist din San Bernandino.

Atacul din San Bernandino, care a avut loc pe 2 decembrie 2015, s-a soldat cu 14 oameni morți și 22 de răniți grav.

Pe 28 iunie 2016, Haney a depus mărturie în fața Comisiei Judiciare din Senatul SUA. Declarația de deschidere a fost intitulată Willful Blindness: Consequences of Agency Efforts To Deemphasize Radical Islam in Combating Terrorism.

Haney a fost un invitat constant al platformelor de media, inclusiv în interviuri ample cu John B. Wells la Caravan to Midnight și la The Hagmann Report.

Te-ar putea interesa și: