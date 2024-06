Petru și Pavel. De ce sunt acești doi Sfinții Apostoli sărbătoriți în aceeași zi

V-ați întrebat vreodată de ce Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună în aceeași zi? Cei doi apostoli sunt pomeniți împreună pentru că au murit în aceeași zi. Astfel, cei doi apostoli s-au întâlnit în viață, în moarte și după moarte.

Potrivit statisticilor Ministerului Administrației și Internelor, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Dintre cei 503.995 de români care își celebrează ziua numelui, 382.960 sunt bărbați, majoritatea acestora purtând numele de Petru sau Petre (208.829), iar 121.035 sunt femei, scrie doxologia.ro. O descoperire deloc surprinzătoare, ținând cont de semnificația celor două nume.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt cinstiți în aceeași zi, pe 29 iunie, pentru că amândoi au murit prin moarte mucenicească în anul 67. Sfântul Petru a fost răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Pavel a fost decapitat, deoarece, fiind cetățean roman, nu trebuia omorât asemenea sclavilor.

Pe lângă martiriul lor comun, cei doi apostoli sunt sărbătoriți împreună pentru că au mărturisit împreună dumnezeirea lui Hristos. Potrivit tradiției, Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost întemnițați o vreme în aceeași celulă în închisoarea din Roma. Acolo, și-au convertit temnicerii și s-au rugat până când, în mijlocul celulei, a apărut un izvor care poate fi văzut și în prezent.

Din punct de vedere etimologic, numele Petru provine din grecescul „Πετρος” (Petros), care înseamnă „piatră”, fiind o traducere a numelui „Kephas”, regăsit în majoritatea versiunilor Noului Testament. Conform textelor evanghelice, numele inițial al Apostolului Petru era Simon (ebr. Shimeon), însă Mântuitorul i-a schimbat numele când i-a spus: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa [Chefa]” (Ioan 1, 42). Moștenit din latina populară sub forma Chetru (Sânchetru, de la Sanctus Petrus), numele a fost reintrodus mai târziu pe filiera greco-slavă sub forma Petre, Petru etc.

Numele Pavel este forma românească a latinescului Paul(us), care a intrat în vocabularul limbii noastre sub influență greco-slavă. Termenul se poate traduce prin adjectivul „paullus” (care înseamnă „mic” sau „umil”), fiind înrudit cu „paucus” sau „pauper” („sărăcăcios”). Sfântul Pavel s-a alăturat mai târziu cetei apostolice, în urma convertirii de pe drumul Damascului, când a auzit glasul Domnului: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?”. Din prigonitor, Sfântul Pavel avea să devină, sub noul său nume (tradus și interpretat ca expresie profundă a smereniei), cel mai perseverent propovăduitor al Evangheliei.