Sport Petru Neagu, cu gândul la națională după Dinamo-Sepsi 1-1







București. Petru Neagu (24 de ani), autorul golului egalizator pentru Dinamo în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe (1-1), speră să primească șansa de a debuta la seniori pentru naționala Republicii Moldova. În același timp, Raul Opruț, fundașul stânga al „câinilor” și integralist împotriva covăsnenilor, este convins că va reveni în anturajul naționalei României dacă reușește să-și regăsească forma de la Hermannstadt.

Petru Neagu, realizare mare pentru Dinamo

După ce a marcat primul său gol pentru Dinamo, Petru Neagu a mărturisit că avea nevoie de minute de joc și de un impuls moral important. El a adăugat că nu se aștepta să fie inclus în formula de start de către antrenorul Zeljko Kopic, deoarece o accidentare recentă l-a ținut departe de echipă.

Petru Neagu a subliniat importanța golului său de debut, menționând că acesta este întotdeauna un moment special și esențial pentru moral. El a precizat că nu doar golul era necesar, ci și minutele de joc și încrederea în sine, aspecte care îi vor consolida poziția în echipă.

„Golul de debut e mereu ceva special. Nu doar de gol aveam nevoie, de minute și de încredere în mine. Și golul este important pentru moral. Nu mi s-a zis că o să intru, am avut o accidentare care m-a ținut puțin de lângă echipă, am profitat de minutele oferite de antrenor”, a declarat Petru Neagu, la finalul partidei, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Petru Neagu, cu gândul la naționala Republicii Moldova

Petru Neagu a mărturisit că Dinamo are o semnificație aparte pentru el și că echipa a avut un meci dificil în care a reușit să obțină un punct valoros. El și-a exprimat încrederea în colectivul echipei și dorința de a contribui cât mai mult la succesul acesteia.

Fotbalistul a adăugat că nu și-a stabilit un obiectiv personal specific, ci vrea doar să joace cât mai multe minute și să ajungă să evolueze pentru naționala Republicii Moldova.

„Dinamo e mereu ceva special. Am avut un meci dificil și am reușit să luăm un punct. Am mare încredere în colectiv.

Nu mi-am trasat un obiectiv personal, vreau să joc cât mai multe minute și să ajung să joc la națională (n.r.- naționala Republicii Moldova)”, a mai spus fotbalistul pentru sursa citată.

Și Raul Opruț țintește către naționala României

La rândul său, Raul Opruț și-a exprimat dorința fermă de a reveni în circuitul echipei naționale a României. Fundașul stânga este convins că, dacă își recâștigă forma de la Hermannstadt, viitorul selecționer nu va ezita să-l convoace. El a comentat și despre meciul recent, menționând că Dinamo a avut ocazii importante, mai ales în a doua repriză, și că echipa a intrat pe teren cu o determinare crescută, deși în unele momente au avut dificultăți în a ieși din defensivă.

„Noi am avut ocazii mai importante și în prima repriză. A doua repriză a fost foarte bună, puteam să câștigăm. Le-am făcut față, știam că se bazează pe intensitate acasă. În unele momente nu am reușit să ieșim din defensivă, dar în repriza a doua am intrat cu mai multă determinare.

Încerc să dau totul pentru Dinamo, să arăt de ce m-au adus aici. Am făcut 3 meciuri bune până acum, chiar dacă nu am avut o repriză bună cu CFR Cluj. Eu sper să revin la echipa națională, sper să joc cât mai bine. Dacă voi presta jocul pe care l-am prestat înainte, voi fi iar la națională”, a spus și Raul Opruț, la finalul jocului.