Dinamo nu scapă de insolvență. Fostul patron al Sportului Studențesc vrea un milion de euro

București. Dinamo nu scapă de insolvență, responsabil pentru acest lucru fiind omul de afaceri Vasile Șiman. Fost patron al Sportului Studențesc acesta a deschis un proces în instanță și cere un milion de euro.

Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul Studențesc susține că are de încasat un milion de euro și nu vrea să renunțe cu nici un preț la acești bani. El a deschis un dosar în instanță în care revendică suma respectivă.

Omul de afaceri Vasile Șiman s-a adresat Tribunalului București, pentru a-și recupera banii. Judecătorii au fixat primul termen al procesului deschis împotriva lui Dinamo a fost stabilit pentru 14 octombrie 2024. Până atunci, gruparea Câinilor Roșii nu pot ieși din insolvență.

Povestea are legătură cu un fotbalist Ionuț Șerban care a jucat pentru Dinamo în perioada 2013-2021. Clubul defotbal a refuzat să-l transfere, din cauză că ar fi trebuit să-i plătească lui Vasile Șiman suma de un milion de euro. O clauză din contractul lui Șerban prevedea că omul de afaceri încasează acești baji indiferent de motivul despărțirii.

În 2021, Câinii Roșii nu i-au mai prelungit contractul lui Ionuț Șerban. Ei au refuzat să-i achite clauza lui Vasile Șiman, invocând legea insolvenței. Iar fostul patron al Sportului, deloc naiv, s-a dus în instanță.

Vasile Șiman s-a adresat administratorului judiciar de la Dinamo, solicitând banii. El a făcut o cerere de creanță curentă, în valoare de un milion de euro. Solicitarea i-a fost respinsă de administratorul judiciar RTZ.

Drept urmare, fostul patron al Sportului Studențesc s-a îndreptat împotriva clubului, în instanță. Sesizarea a fost depusă la Tribunalul București, iar primul termen a fost fixat pentru data de 14 octombrie.

„Se discută de această cerere de 3 ani de zile. Cum timpul expira, am fost nevoit să fac această cerere. Aceasta se prescria și am fost nevoit să fac asta. Am discutat cu mulți conducători de la Dinamo, dar nu s-a găsit nici o rezolvare”, a spus Vasile Șiman, citat de Exclusiv Dinamo.