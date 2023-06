Petrolul Ploiești și-a adus portar de Seria A. Șumudică a dezvăluit ce alți fotbaliști vor mai ajunge la echipă

În acest sens, cei de la Petrolul Ploiești au anunțat că au semnat un contract cu portarul de Serie A, Lukas Zima, care a jucat la Genoa, în campionatul italian de fotbal.

Contractul a fost semnat pentru trei sezoane, cu posibilitatea de a fi prelungit, dacă ambele părți convin acest lucru.

„Sunt fericit sa fiu aici, îmi doresc să câștigăm cât mai multe meciuri și să realizăm lucruri importante împreună”, a comentat Lukas Zima.

Lotul Petrolului s-a întărit zilele trecute prin aducerea unui alt portar în persoana lui George Gavrilaș, de 32 de ani, care a jucat la Metaloglobus.

Cine este Lukas Zima

Portarul de Serie A a fost adus la Ploiești de impresarul său, Mihai Stan. Acesta a declarat că are încredere în proiectul lui Mihai Copilu.

”Zima este un fotbalist bun, peste nivelul Superligii. Am decis să colaborăm cu Petrolul Ploiești, avem încredere în proiectul lui Marian Copilu”, a spus Mihai Stan.

Lukas Zima este cotat de la 300.000 de euro pe Transfermarket. El a a jucat în ultimele două sezoane la VVV-Venlo, grupare din liga a doua olandeză. În trecut a mai jucat la Genoa, Reggiana, Venezia, Mantova, Perugia și Livorno, în Italia.

Jucătorul are 29 de ani și a crescut la școala de de fotbal a echipei Slavia Praga. La vîrsta de 20 de ani, el a fost transferat în Italia, la echipa „Primavera” a clubului Genoa. Ulterior, Zima a fost promovat la Genoa, la echipa mare, unde a jucat pentru mai multe sezoane.

Noul portar al echipei Petrolul Ploiești a ajuns deja în Slovenia, acolo unde lotul se află în cantonament.

Șumudică a recomandat alți jucători pentru Petrolul

Cunoscutul antrenor de fotbal, Marius Șumudică a spus în cursul zilei de azi că i-ar plăcea să antreneze la Petrolul, dar că acest lucru nu este posibil din cauza angajamentului pe care îl are în prezent.

Șumudică a mai spus că Petrolul ar putea obține rezultate mai bune în nou sezon, dar că pentru asta este nevoie de aducerea unor noi jucători.

„Mie-mi face plăcere să lucrez cu oameni care au avut încredere în mine și mă respectă. Iar Marian Copilu este unul dintre cei mai buni președinți cu care am lucrat, împreună cu Dani Coman. E clubul lui, a plătit niște bani și e numărul 1 în momentul de față. Nu se pune problema acum, mai ales că au antrenor și eu sunt sub contract, dar mi-ar face mare plăcere să lucrez în viitor cu Marian Copilu. Repet, nu se pune problema anul ăsta. Am mai avut ofertă de la Petrolul, am vorbit cu liderii de galerie de acolo și aș fi fost primit ok. Am vorbit cu el și știu ce va face în continuare. Știu ce jucători va aduce. O să-i vedeți după pregătirea asta pe Jefferson și Diomande, pe care tot eu i-am recomandat. Dacă reușesc să facă 4-5 transferuri despre care mi-a spus, se vor bate la play-off”, a spus Șumudică, citat de Prosport.