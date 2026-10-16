Petrișor Peiu critică modul în care România a ales să facă o serie de achiziții militare și ridică semne de întrebare asupra contractelor atribuite companiei Rheinmetall, inclusiv în contextul Șantierului Naval Mangalia. Liderul senatorilor AUR a susținut, în emisiunea Picătura de Business, moderată de Radu Preda, că statul ar fi trebuit să organizeze proceduri competitive pentru produse care, în opinia sa, sunt realizate de mai mulți furnizori din NATO și Uniunea Europeană.

Discuția a pornit de la împrumuturile realizate în cadrul programului SAFE și de la destinația banilor folosiți pentru achiziții militare. Petrișor Peiu a spus că una dintre probleme este alegerea unor echipamente pe care le consideră mai puțin adaptate războiului actual.

„Pentru că s-a văzut în războiul din Ucraina, s-a cam schimbat războiul modern, contemporan, adică tancurile și ce credeam noi, mașini de luptă de infanterie, chestiunile astea grele, nu prea mai sunt eficiente. Acum războiul se duce cu drone și cu sisteme antidrone, care, din fericire, sunt mai ieftine”, a spus Petrișor Peiu.

El a continuat spunând că România ar fi rămas la o listă de achiziții concepută într-un alt context militar.

„Dar uite că România a decis să meargă cu o listă de cumpărături pe care o stabilise cu zece ani înainte, când era alt tip de războaie. Și a decis să cumpere multe lucruri.”

Liderul senatorilor AUR a ajuns apoi la principala critică privind modul în care au fost atribuite contractele.

„Acum vine a treia chestiune. A decis să cumpere aceste lucruri fără niciun fel de licitație. Deși nu erau niște produse atât de puternic individualizate, nu erau unice pe piață. De exemplu, cumpără de la Rheinmetall de aproape șase miliarde de euro niște produse pe care le fac mulți producători din NATO”, a spus acesta.

Peiu a dat ca exemplu mașinile de luptă pentru infanterie și navele militare.

„De exemplu, mașini de luptă pentru infanterie. Sunt cel puțin zece mari producători în statele NATO. După aia avem aceste vase, de la care a plecat scandalul Rheinmetall. Sunt niște vase militare la care avem 20 de producători în NATO, mari și în Uniunea Europeană. Ei bine, guvernul a decis să cumpere fără licitație aceste produse”, a afirmat Peiu.

Tot el a ridicat și problema greutății unor platforme militare în raport cu infrastructura rutieră.

„Un alt, al patrulea element al scandalului: mașinile grele, platformele grele pe care le cumpărăm de la Rheinmetall nu pot să treacă, dacă respectăm legea, decât peste 10% din podurile din România, că sunt prea grele. Ce facem cu ele? Consolidăm toate podurile sau le ținem între poduri?”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a continuat analiza cu situația contractelor pentru nave militare.

„Și ajungem la subiectul acestor vase de luptă, care a reaprins scandalul. Statul român a zis: dom'le, îți dau ție, Rheinmetall, fără nicio licitație, patru contracte de nave de luptă, care costă 920 de milioane de euro. Și Rheinmetall zice: da, în schimbul acestor bani, eu mă străduiesc să le fac aici”, a afirmat acesta.

Senatorul AUR a mai precizat că Rheinmetall nu deținea la acel moment un șantier naval în România și că exista posibilitatea fie a unui contract cu un constructor local, fie a cumpărării unei unități existente.

„Numai că aici nu exista niciun șantier naval deținut de Rheinmetall. Și Rheinmetall avea posibilitatea să facă un contract cu unul din șantierele navale din România sau să cumpere unul din șantierele navale din România. Și s-a îndreptat către Șantierul Naval Mangalia, care avea experiență în construcții de vase militare și care era și într-o situație foarte proastă și puteai să cumperi active la un preț foarte mic”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul AUR a continuat cu valoarea tranzacției și a formulat o serie de întrebări privind relația dintre contractele militare și achiziția șantierului.

„Și a cumpărat participația majoritară la Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, repet, având comenzi de 920 de milioane de euro, în contextul în care primise înainte un avans de la statul român. Nu cumva acest avans a fost tocmai pentru a-i permite să cumpere la lichidare activele Șantierului Naval Mangalia?”, a întrebat Peiu.

Afirmația reprezintă o întrebare și o interpretare politică formulată de Petrișor Peiu în cadrul emisiunii, nu o concluzie stabilită în material.

„Haideți să ne uităm un pic la proporții. În ce țară din lume s-a pomenit ca prețul a patru nave să fie de șapte ori mai mare decât prețul șantierului naval?” Întrebat ce ar fi putut face statul, Peiu a spus că producția în România putea fi impusă contractual fără ca furnizorul să cumpere neapărat șantierul. „Păi sigur că e preferabil să le construiască. De exemplu, putea să impună constructorului, indiferent care ar fi fost, să facă un contract cu Șantierul Naval Mangalia și să le facă acolo”, a declarat acesta.

Petrișor Peiu a spus că tranzacția nu era, la momentul discuției, definitiv încheiată și a revenit la lipsa unei licitații.

„Dar trebuie să admiteți că sunt foarte multe semne de întrebare și toate pleacă de la ideea stupidă a Guvernului României și a coaliției de patru partide care a fost la putere de a da contracte de 10 miliarde de euro fără licitație”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Peiu a insistat că produsele respective nu ar fi unele fără alternative pe piață.

„Adică, încă o dată, noi nu cumpărăm niște produse unice în lume. Aceste nave de luptă au 20 de producători în statele NATO și Uniunii Europene. 20! Deci nu e o glumă”, a spus acesta.

El a încheiat segmentul cu o întrebare referitoare la alegerea Rheinmetall pentru construcția de nave militare.

„Cum se face că s-a ales o firmă care nu a mai făcut vase de război până acum?”, a întrebat Petrișor Peiu.