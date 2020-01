Dominic Bruynseels, fost președinte executiv la First Bank și Ioan Niculae, patronul grupului de firme InterAgro, implicat în fotbalul românesc sunt buni prieteni. Ambii au petrecut trecerea dintre ani la munte, la Sinaia, însoțiți de partenere.

Duminic Bruynseels a petrecut împreună cu soția sa, Ramona Ioana Bruynseels, fost candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, din partea Partidului Puterii Umaniste. Potrivit Cancan, cei doi soți au avut parte de o noapte cu totul specială, cele mai importante momente fiind imortalizate și publicate în online.

Avere uriașă pentru soții Bruynseels

Dominic Bruynseels a fost director la BCR timp de 4 ani, în perioada 2008-2012, apoi 6 ani CEO regional pentru Africa de Vest al băncii sud-africate al Standard Bank, iar în 2018 a revenit în România, ca director general la Piraeus Bank, care a suferit un proces de rebranding – în prezent, își desfășoară activitatea sub numele First Bank. Dominic Bruynseels a încetat activitatea la First Bank în 8 august 2019, iar mai apoi, s-a dedicat exclusiv campaniei electorale pentru Ramona Ioana. În vârstă de 59 de ani, Dominic Bruynseels avea la finalul lui 2018 1,36 milioane lire sterline, 810.000 euro, 803.000 dolari, 1,38 milioane ranzi sud-africani (circa 88.000 euro) și circa 52.000 lei. Este, de asemenea, proprietarul a două case de vacanță în Pedreguer, Alicante, Spania, dar și a unui apartament în Florești, județul Cluj.

Împreună cu soția sa, Dominic Bruynseels are în total 24 de conturi deschise la bănci din țară și străinătate, cu următoarele sume: 153.466 lei, 333.256 euro, 1.343.256 lire sterline, 12.365.829 dolari și 3,5 milioane ranzi sud-africani.

