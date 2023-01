Petre Daea le bagă pumnul în gură agricultorilor: „Noi nu trebuie să discutăm Planul Național Strategic, ci să-l punem în practică”

Proiectele prin care fermierii pot cere bani de la stat pot fi depuse începând cu luna aprilie. Ministrul a mai adăugat că o prioritate a Ministerului Agriculturii este în acest an atragerea de fonduri europene pentru agricultură. România a primit la început de an primii bani de la Comisia Europeană pentru agricultori.

Petre Daea, mesaj pentru fermierii români

„Noi nu trebuie să discutăm Planul Național Strategic, ci să-l punem în practică, cu alte cuvinte. Dacă ai sapa în mână, apucă-te și treci la prășit, ca să ai porumb. Că, dacă cauți coada și începi s-o bați, pierzi timpul și nu e cazul”, a spus Petre Daea, potrivit antena3.ro.

Potrivit ministrului, Direcția Operațiuni de Plată a Băncii Naționale Române a confirmat că peste un miliard de euro de la Comisia Europeană au fost primiți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru acest an.

„Primii bani de la UE în anul 2023 pentru agricultori!

Banca Națională a României, Direcția Operațiuni de Plată, prin adresa nr. VII/17/04.01.2023 confirmă alimentarea contului MADR cu suma de 1.033.896.609 euro de la Comisia Europeană.

Iată primii bani care au intrat în bugetul țării de la Uniunea Europeană!

Acordarea la timp a subvențiilor și atragerea fondurilor europene pentru agricultură constituie o prioritate în activitatea Ministerului Agriculturii. Prin muncă și seriozitate, se pot îndeplini obiectivele pe care ni le-am propus!”, a scris ministrul Daea pe Facebook.

La sfârșitul anului trecut, Petre Daea a făcut bilanțul pe anul 2022 și a spus tot ce a realizat pentru fermierii români, menționând că a pus la dispoziția acestora 2,9 milioane de euro, la timpul potrivit. „Am realizat în cele şase luni de activitate, fără două săptămâni, 77 de acte normative care au venit în sprijinul agricultorilor români, punându-le la dispoziţie toate formele de sprijin prevăzute în programele naţionale şi în programele pe care le-am stabilit, în colaborare şi în legătură directă cu Comisia Europeană, dându-le la timp banii.

Astăzi, în România, suntem în situaţia de a raporta ţării că am adus, prin acest mecanism cunoscut şi gestionat de două agenţii ale României, APIA şi AFIR, 2,9 miliarde euro, bani care au fost puşi la dispoziţia fermierilor la timpul potrivit, iar acum se află în bugetul ţării pentru a putea alimenta alte nevoi pe care le are ţara – şi nu sunt puţine. În acelaşi timp, am plătit fermierilor 1,9 miliarde euro.