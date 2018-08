Petre Cozma, sfâșiat de DURERE după ULTIMA DECIZIE luată în Ungaria. „Mă duc peste ei! Fie ce o fi!”

Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, continuă lupta de la distanță cu autoritățile maghiare și cu ucigașii fiului său. Complicii la crimă au reușit să beneficieze de eliberarea condiționată după nici 10 ani de închisoare.





Instanța a stabilit că familia fostului handbalist trebuie să primească 650.000 de dolari, dar nu s-a achitat niciun ban din acea sumă.

Raffael Sandor, individul despre care instanța a stabilit că l-a înjunghiat mortal pe Cozma, şi Nemeth Gyozo sunt ultimii rămași după gratii din dosarul din 2009. Inițial, primiseră închisoare pe viață, dar pedeapsa le-a fost redusă la 18 ani. În libertate se află cei trei complici care au fost condamnați în acest caz: Csaba Bihari (4 ani de închisoare), Gergely Peterne (3 ani de închisoare) și Antalik Laszlo (2 ani și 8 luni închisoare).

"Am impresia că statul maghiar încurajează acești ucigași să mai facă o crimă! Altfel nu-mi explic! Doi dintre cei care au băgat cuțitul în Marian sunt încă în pușcărie, dar se coace și eliberarea lor. Mi-e teamă de faptul că îi va elibera și p-ăilalți! Cu toate problemele mele, că am făcut patru infarcte, cu toate că nu am bani, doar pensia de invaliditate de 800 de lei și ce am mai apucat să strâng; din puținul ăsta, fac eforturi să reușesc să mă duc în Ungaria, peste ei! Criminali, stat maghiar, justiție... Peste toți, ce-o fi!

Eu n-am ce să pun pe masă, ei au case, mașini, fac petreceri. Au bani și cumpără tot! Ca-n România! Că tot după România au schimbat legea în mod favorabil pentru nenorociți! A fost cazul acela al baschetbalistului ucis, vinovații au luat doar vreo 5 ani de pușcărie, a doua zi, și maghiarii, gata, au dat toleranță față de criminalii care mi-au ucis copilul", a spus Petre Cozma, potrivit Libertatea.

"Criminalii care nu sunt liberi își văd familiile, femeile, eu văd doar mormântul rece al lui Marian. Ei sunt în viață, Marian nu mai e! Dreptatea era scaunul electric sau un glonț în cap!", a adăugat Petre Cozma.

"Nici de la Veszprem nu mă mai ajută nimeni, că nu mai e aproape nimeni din cei care erau acolo pe vremea lui Marian. Doar stomatologul și Laszlo Nagy, marea vedetă a echipei, că s-a întors acasă, a mai răspuns la telefon", a mai spus tatăl regretatului handbalist Marian Cozma.

