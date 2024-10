EVZ Special Peste 6,5 milioane de români plecați peste hotare. Mihai Dohotan, senator PNL, vorbește despre importanța conectării cu Diaspora. Video







A avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial” pe canalul de Youtube „Hai România”. Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, l-a avut ca invitat pe Mihai Dohotar, senator PNL. Subiectul podcastului s-a axat pe Diaspora și pe importanța românilor plecați în afara țării. Mihai Dohotan a intrat în Parlament ca reprezentant al Diasporei. Acesta a vrut să facă tot ce îi stă în putință pentru a ajuta la reintegrarea în țară a compatrioților de peste hotare.

Potrivit estimărilor Guvernului, peste 6,5 milioane de români sunt plecați în afară. Mulți cetățeni aleg să plece din țară în speranța că vor avea parte de o viață mai bună. Nu este un lucru ușor. Trebuie să lași în spate familia, prietenii și întreaga viață. Mihai Dohotar a vorbit despre problemele cu care românii se confruntă. De asemenea, a explicat cum un aspect extrem de important pentru România este conectarea cu Diaspora.

Începutul antreprenorial

Înainte de a fi om politic, Mihai Dohotar a urmat drumul antreprenoriatului, parcurs care l-a adus în poziția în care este astăzi. Parcursul său în afaceri a început în România, în 1990, imediat după Revoluție. Acesta și-a deschis un mic business cu tricotaje, care în timp a crescut. Totuși, situația economică dificilă a dus la închiderea afacerii. A fost nevoit să facă credite la bancă. Având în vedere inflația din 1993, acesta a ajuns să plătească la bancă dobânzi de 10 ori mai mari decât suma împrumutată. Această situație dificilă din punct de vedere financiar l-a făcut pe Mihai Dohotar să ia decizia de a pleca din țară.

„În 1995, s-a ivit oportunitatea să merg în Grecia. Am muncit de la cules de măsline, portocale, până la munca în construcții. Am plecat singur. Copiii i-am lăsat acasă cu soția” a spus acesta.

În Grecia, Mihai Dohotar nu a renunțat la visul antreprenorial. Prima afacere deschisă peste hotare a fost o firmă de curățenie. În 2000, familia sa a venit alături de el și s-au stabilit în Atena.

Diaspora românească din Grecia

Fiind parte a mediului antreprenorial, Mihai Dohotan a ajuns să se implice în activități ce vizau diaspora românească din Grecia. Acesta s-a implicat și a participat la acțiuni organizate de diferite asociații de atunci.

Criza economică din 2008-2010 a schimbat parcursul antreprenorial. „Mai ales în 2010 am fost lovit de criză. Am fost nevoit să mă reorientez. Am deschis o simigerie, care mai târziu a devenit patiserie și ulterior cofetărie. Într-un an de zile, am deschis o firmă de catering și organizare de evenimente pentru români. Am lucrat în acest domeniu opt ani, până am revenit în România. Am organizat evenimente în Grecia, inclusiv pentru ambasadele României și Republicii Moldova” a spus invitatul.

Întoarcerea în România

Mihai Dohotan a explicat greutățile cu care românii se confruntă atunci când vor să revină în țară. Acesta a povestit din experiența sa cât de greu i-a fost să se readapteze la fiscalitatea din România.

„Prima tentativă de a mă întoarce a fost în 2008, atunci când am simțit că o să avem o problemă. Am venit în România, am deschis o firmă, am stat o lună. Mi-am dat seama că sunt total rupt de realitatea din țară, din orice punct de vedere, inclusiv fiscal și tot ce ar putea să te ajute să iei o decizie în acest fel. Mai ales că veneam cu intenția de a deschide o firmă cu servicii de curățenie. Atunci, în 2020, am renunțat. Dar, tot atunci am hotărât că trebuie să mă reconectez cu România. Am participat la tot felul de acțiuni, cursuri. Așa i-am cunoscut pe cei de la Repatriot” a spus Mihai Dohotan.

Invitatul a explicat că plecarea peste hotare nu a fost un lucru simplu pentru el. „Nu o să vă ascund că niciodată nu am plecat cu inima deschisă. Am plecat supărat pe politica din România, pe tot sistemul care exista și era defavorabil în vremea aceea pentru inițiativele antreprenoriale” a explicat senatorul PNL.

Intrarea în politică

Mihai Dohotan a cunoscut pe pielea sa greutățile cu care se confruntă românii din Diaspora. De asemenea, a observat cât de greu este pentru românii care se întorc în țară să se reintegreze în sistemul românesc. Astfel, a vrut să fie parte din schimbare. În 2020, i s-a propus să devină consilier la departamentul românilor de pretutindeni.

„În politică am început să mă implic din momentul în care am deschis patiseria. Am ajutat asociațiile românești din Atena în activitatea lor organizatorică. Am înființat și un fond din care să ajutăm asociațiile. Dar, problemele lor ajunseseră la un nivel la care simțeam că nu pot să mai ajut decât dacă aș avea acces la instituțiile românești dintr-o poziție mai favorabilă, mai puternică. Nu știam nimic despre politică sau care era rolul meu acolo ca reprezentant al Diasporei. Am învățat din mers, m-am implicat foarte mult” a afirmat invitatul în cadrul podcastului.

Impactul diaspora în alegerile electorale

Invitatul a prezentat date care surprind implicarea românilor din diaspora în alegeri. Potrivit acestuia, în jur de 200.000 de români din afară au venit în România ca să voteze în cadrul alegerilor europarlamentare și locale.

Mihai Dohotan a precizat că, potrivit previziunilor, mulți români din străinătate vor veni la vot în cadrul alegerilor prezidențiale. „Potrivit estimărilor noastre, cel puțin la prezidențiale, numărul votanților va fi mare, undeva la 500.000 de români din Diaspora. S-a remediat problema secțiilor de votare. De la aproximativ 460 de secții, la ora aceasta avem în jur de 915, s-a dublat numărul. Avem și votul prin corespondență care merge foarte bine” a explicat senatorul PNL.

