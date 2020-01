„Sunt peste 1.000 de cazuri de gripă în București, dar nu este epidemie”, a spus Firea.

„In Bucuresti au fost raportate azi dimineata (marți, n.r.), de la cabinetele scolare medicale de stat, 1404 cazuri de gripa sezoniera. 185 in sectorul 1, 152 din S2, 224 in S3, 205 in S4, 240 in S5, 397 in S6. Cifra este valabila doar pentru scolile de stat. Aceasta este cu mult mai mare, avand in vedere ca Primaria Capitalei, prin Assmb, nu are parghiile legale pentru a afla datele din scolile private, de la medicii de familie si de la spitale”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

„Ieri, așa cum afirmam la Comandament, in Bucuresti erau 939 de cazuri de gripa, raportate de medicii din scolile de stat. (…) Deocamdată nu a fost declarată stare de epidemie de gripă la nivelul Capitalei”, a adăugat Firea.

