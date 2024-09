Economie Peste 1.000 de oameni de afaceri caută oportunități la Chișinău







Peste 1.000 de oameni de afaceri caută oportunități la Chișinău. Cel mai important forum economic internațional din Republica Moldova se desfășoară până vineri, 20 septembrie, în Chișinău, Edineț, Ungheni și Bălți.

Peste 1.000 de investitori din 23 de țări participă la Forumul de Investiții „Republica Moldova-UE”, ediția a IX-a.

Evenimentul Moldova Business Week 2024 este organizat de Agenția de Investiții Moldova în parteneriat cu peste 10 asociații de afaceri și parteneri instituționali.

Republica Moldova, deschisă pentru oamenii de afaceri europeni

Moldova Business Week este locul unde sunt prezentate oportunitățile, potențialul, talentele și antreprenorii din Republica Moldova. La ediția din anul acesta a forumului se organizează 18 evenimente, în patru orașe.

Viceprim-ministrul Dumitru Alaiba, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, îndeamnă partenerii externi să investească și să sprijine economia Republicii Moldova. „Avem una dintre cele mai progresiste legislații privind companiile din Europa – favorabilă startup-urilor, investițiilor, cu o libertate maximă, care permite creșterea și investițiile. Construim o economie complet digitală.

În doar un an, am dublat numărul de servicii digitale disponibile online pentru antreprenori. Iar anul acesta, 80% din toate interacțiunile între stat și antreprenori sunt digitale. Suntem printre puținele țări de pe continent care nu percep impozit pe profitul reinvestit și impozităm doar profiturile distribuite sub formă de dividende. Pentru sectorul tehnologiilor informaționale și externalizarea unor operațiuni, activități și servicii (BPO), Republica Moldova are cea mai atractivă ofertă de pe continent”, a declarat Dumitru Alaiba.

Două treimi din exporturile Republicii Moldova, direcționate către UE

Forumul beneficiază de participarea lui Jānis Mažeiks, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Maria Longi, coordonatoarea asistenței pentru Europa, din cadrul Departamentului de Stat al SUA și altor mari personalități externe.

„UE și Republica Moldova au deja un parteneriat foarte solid, bazat pe Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), în vigoare de zece ani. Două treimi din exporturile Republicii Moldova sunt direcționate către UE. 50% din importurile Republicii Moldovei provin din UE. Și, foarte important, UE este sursa a 80% din investițiile străine directe din țară”.

Oportunități de afaceri în Republica Moldova

„Am sprijinit Republica Moldova, pentru ca exportatorii moldoveni să poată continua să exporte cantități nelimitate de produse agricole pe piețele UE. Am liberalizat serviciile de transport rutier și lucrăm la implementarea unor instrumente suplimentare de facilitare a comerțului. Participarea Republicii Moldovei la Programul pentru Piața Unică, Programul Europa Digitală și Orizont Europa va fortifica inevitabil relațiile dintre Republica Moldova și UE. Astfel, va crește și competitivitatea economiei statului”, observă ambasadorul Jānis Mažeiks.

Natalia Bejan, Director General, Agenția de Investiții din Moldova: „Când vorbim despre Republica Moldova, vorbim, întâi de toate, despre oamenii ei. Vremurile în care se vorbea despre multă forță de muncă ieftină, sunt demult apuse. Acest lucru nu mai este valabil în Republica Moldova. Sunt mândră că cetățenii noștri sunt din ce în ce mai bine plătiți. Însă ceea ce putem oferi, fără îndoială, este talentul lor, calitatea serviciilor acordate și etica lor impecabilă de muncă”.