Monden Pescobar, mai fericit ca niciodată. A avut parte de o surpriză uriașă







Pescobar, patronul de la Taverna Racilor, urmează să devină tătic pentru a doua oară. El a fost la o petrecere de lux cu Arian Mutu, dar și cu alte nume grele și anunțat sexul bebelușului. Afaceristul și Gianina Crișan formează un cuplu de puțin timp, dar lucrurile par să meargă bine.

Pescobar a aflat sexul bebelușului

În timp ce dansa și se distra pe manele, Paul Nicolau i-a spus lăutarului că va avea un băiețel. Afaceristul a mai spus, pe Instagram, că de acum o să aibă pereche, fată și băiat și că este mai fericit ca niciodată.

Patronul de la Taverna Racilor nu a confirmat relația cu Gianina Crișan, dar i-a adus un buchet imens de flori de Ziua Îndrăgostiților. Mai mult, săptămâna trecută, Paul Nicolau a organizat o petrecere cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, iar printre invitați s-a aflat și noua sa iubită.

Pescobar are și o fetiță

Afaceristul mai are o fetiță din prima căsătorie. Pescobar a declarat că relația cu mama micuței nu a mers, dar că se înțeleg foarte bine de dragul ei. Acesta a spus că el și fosta soție sunt prieteni și că pleacă în vacanțe des.

„Da, suntem. Mergem în vacanțe. Merg în vacanțe cu femeia cu care am un copil, dar noi nu mai avem treabă. Ne respectăm, râdem, bem un pahar de vin. Totul elegant. Ne-am despărțit pentru că nu ne potriveam, decât să ne spargem capul, să fie și copilul de față, mai degrabă suntem prieteni și e și copilul de față”, spunea Pescobar, în podcastul Fiță cu Adiță.

A făcut amor cu o angajată

De ani întregi, Paul Nicolau se afișează pe rețelele de socializare și în cluburile de lux cu o mulțime de domnișoare, iar fanii l-au întrebat dacă sunt iubitele lui sau doar prietene. El a spus că este o strategie de marketing și că a făcut amor doar cu o singură angajată.

„Da, am avut relații. Friend with benefits am fost. Că tot relație se numește, nu? E mai plăcut dacă intervin sentimente. Fără sentimente e așa, nu e treabă”, a spus Paul Nicolae. Acesta a declarat că angajata cu care a făcut amor nu mai lucrează la Taverna Racilor.