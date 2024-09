Monden Personajul din Las Fierbinți care nu apărea în scenariul inițial. Acum a devenit un simbol







Personajul din Las Fierbinți care nu apărea în scenariul inițial. Regizorul Mimi Brănescu a povestit că există un personal în Las Fierbinți care „nu făcea parte din gașca” lor la început. Este vorba de personajul Dorel, interpretat de actorul Mihai Rait. El nu vorbea în primele sezoane, fiind mai degrabă non-verbal, dar a fost îndrăgit de telespectatori încă de la început.

Dorel nu trebuia să apară în Las Fierbinți

Mimi Brănescu a spus că Dorel nu trebuia să fie în serial, dar că și-a dat seama că oamenii o să empatizeze cu el. „Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este un Dorel”, a explicat Mimi Brănescu.

Regizorul a mai zis că personajele sale au fost inspirate din copilăria pe care a petrecut-o într-un sat românesc. El a spus că n-a vrut să râdă de oamenii care locuiesc la sat, ci doar să înțeleagă de ce fac unele lucruri.

De unde s-a inspirat regizorul Mimi Brănescu

„I-am îmbunătățit. Nu am vrut să râd de ei. Am încercat să-i «salvez». De fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial. Acela nici nu bea, nu e un bețivan. Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Am o relație foarte corectă cu personajele. Nu mă bântuie, nici eu pe ele! Avem nevoie, ne închiriem, rezolvăm ce avem de rezolvat și le las în lumea lor. Nu umblu cu personajele în cap”, a mai spus creatorul producției de la Pro TV.

Las Fierbinți, serialul cu cele mai mari audiențe

Serialul fenomen de pe Pro TV a ajuns deja la un nou sezon, cel cu numărul 25. Las Fierbinți revine pe canalele de televiziune în 11 septembrie. Episoadele vor fi difuate în fiecare joi, pe Pro TV, începând cu ora 20.30. Acest serial a debutat pe data de 1 martie 2012. Producția are cele mai mari audiențe, la fiecare difuzare.