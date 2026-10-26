Persoanele cu averi estimate la peste 25 de milioane de euro se află în atenția autorităților fiscale din România, iar verificările ANAF vizează concordanța dintre veniturile declarate, patrimoniul și situația fiscală a contribuabililor. În primul semestru din 2026, instituția a transmis 313 notificări de conformare și a planificat controale pentru 571 de persoane fizice, potrivit unei analize EY România.

În cadrul ANAF funcționează Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF), structură specializată în verificarea situației fiscale personale. Printre contribuabilii vizați se numără persoanele fizice rezidente fiscal în România care au o avere estimată la peste 25 de milioane de euro, arată analiza realizată de Corina Mîndoiu, Partener, People Advisory Services, și Cătălina Butan, Senior Manager, People Advisory Services, EY România.

Activitatea direcției include verificări documentare, pentru examinarea unor situații fiscale punctuale, și verificări ale situației fiscale personale. În cadrul acestora din urmă, autoritățile analizează dacă există concordanță între veniturile declarate, patrimoniul și situația fiscală a contribuabilului.

Potrivit datelor publicate recent de ANAF și menționate în analiza EY, în primele șase luni din 2026 au fost analizate informații aferente perioadei 2020-2024, în vederea identificării persoanelor cu risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

În aceeași perioadă, ANAF a transmis 313 notificări de conformare, inclusiv unor persoane fizice cu averi mari, iar pentru 571 de persoane fizice au fost planificate acțiuni de control.

În contextul verificărilor fiscale, autorii analizei EY atrag atenția asupra importanței declarării corecte și complete a veniturilor, a respectării obligațiilor fiscale și a păstrării documentelor relevante privind veniturile, tranzacțiile și sursele de finanțare.

„În timp ce dezbaterea europeană privind taxarea marilor averi continuă, studiul Comisiei Europene evidenţiază importanţa nu doar a modului în care sunt concepute taxele, ci şi a accesului autorităţilor fiscale la date relevante şi a capacităţii de a le utiliza. Datele ANAF arată, la rândul lor, cum analiza informaţiilor disponibile contribuie la identificarea persoanelor cu risc de neconformare şi la selectarea cazurilor pentru control. Pentru persoanele cu averi mari, acest context face cu atât mai importante declararea corectă şi integrală a veniturilor, respectarea obligaţiilor fiscale şi păstrarea documentelor relevante privind veniturile, tranzacţiile şi sursele de finanţare”, se arată în document.

La nivel european, taxarea averilor a fost analizată într-un studiu al Comisiei Europene publicat în aprilie 2026. Documentul examinează mai multe forme de taxare a averii și experiența diferitelor state.

Potrivit studiului, în ultimele trei decenii, averea privată din Uniunea Europeană a crescut semnificativ și s-a concentrat tot mai mult în rândul persoanelor aflate în partea superioară a distribuției averii.

În același timp, în majoritatea statelor membre, taxele pe avere analizate nu generează venituri fiscale semnificative, în pofida creșterii averii private. Printre factorii identificați se numără pragurile ridicate, facilitățile și scutirile, precum și regimurile fiscale preferențiale, care restrâng baza de impozitare.

Studiul evidențiază și rolul informațiilor disponibile autorităților fiscale. Datele privind activele, raportările furnizate de terți, schimbul automat de informații, digitalizarea administrațiilor fiscale și existența unor structuri specializate pentru persoanele cu averi mari sunt asociate cu o colectare mai bună a impozitelor și cu un control fiscal mai eficient.

Subiectul a fost abordat și la nivelul Parlamentului European. La 12 octombrie 2026, europarlamentari și membri ai parlamentelor naționale au discutat posibile abordări privind taxarea persoanelor cu averi foarte mari, cunoscute sub denumirea de ultra-high-net-worth individuals.

Discuțiile au vizat dificultățile legate de identificarea și evaluarea activelor și a structurilor deținute în mai multe jurisdicții, mobilitatea capitalului, schimbarea rezidenței fiscale și implicațiile asociate taxelor de exit, precum și necesitatea cooperării internaționale în materie fiscală.

Dezbaterea face parte din lucrările Subcomisiei pentru chestiuni fiscale (FISC), în vederea elaborării unui raport propriu privind taxarea acestei categorii de persoane.