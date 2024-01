Fișe medicale falsificate pentru permise auto. Apar și persoane publice

Ancheta legată de eliberarea fișelor medicale falsificate pentru permise auto continuă. Oamenii legii au descoperit cum ar fi fost pusă la punct întreaga „rețea”. Șefa clinicii în care se derula acțiunea nu ar fi ascuns faptele. Dimpotrivă, aceasta s-ar fi lăudat cu „ajutorul” acordat unor persoane publice.

Fișe medicale falsificate pentru permise auto. Ilie Năstase și Carmen Dan s-ar fi numărat printre clienți



Întreaga operațiune ar fi avea loc în cadrul unei clinici medicale din Capitală. Conform spuselor șefei centrului, printre beneficiari s-ar fi numărat inclusiv doi foşti miniștri de Interne.

Unul dintre foștii demnitari care ar fi primit astfel de fișe pentru permise auto ar fi fost Carmen Dan. De asemenea, fostul tenismen Ilie Năstase ar fi primit și el ajutor.



Medicii ar fi încasat sume mari

Conform datelor din anchetă, medicii care își puneau parafa în alb pe aceste documente care urmau să fie atașate la dosarele pentru permise auto ar fi primit până la 10.000 de lei.

Unii dintre medicii implicați în acest caz își desfășoară activitatea în spitalele de stat din România.

Potrivit anchetatorilor, doctorii ar fi parafat documentele în alb la domiciliul personal. Astfel, aceștia ar fi semnat și câte cinci-șase sute de fișe medicale deodată.

Mai mult, oamenii legii au descoperit că documentele ar fi fost parafate inclusiv de alte persoane, cu toate că nu erau cadre medicale. Conform anchetei, acestea ar fi fost plătite direct de șefa clinicii private vizate acum de această anchetă.

Conform înțelegerilor, acești doctori ar fi primit 1.750 de lei pe contract. În schimb, ar fi încasat în mână între 8.000 și 10.000 de lei.

Permise auto cu fișe medicale falsificate. Șefa clinicii private s-ar fi lăudat cu faptele

Celelalte persoane care parafau documente fără a fi cadre medicale ar fi primit aproximativ 5.000 de lei. Conform anchetatorilor, șefa clinicii respective, psiholog de profesie, s-ar fi lăudat în cercurile apropiate cu faptele. Printre beneficiari s-ar fi numărat și cel puțin doi foști miniştri de Interne – unul dintre aceștia fiind Carmen Dan.

„Eu am intrat în cabinetele medicilor, am așteptat la rând, așa cum au făcut toți. Este adevărat, cineva din interiorul clinicii mi-a recomandat-o pe doamna manager pe care am cunoscut-o atunci, cu care m-am salutat și asta a fost tot.”, a explicat Carmen Dan.

Cu toate acestea, anchetatorii au concluzionat că toate fișele întocmite în clinica respectivă erau false.