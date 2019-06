Corectitudinea politică a Democraților: peste 400.000 de clandestini la volan. Nici Angela Merkel nu s-ar fi gândit: Imigranții fără acte pot avea permis auto în New York

Statul New York, bastion democrat, a adoptat la începutul acestei săptămâni această măsură controversată destinată, arată democrații, contracarării politicii migratorii restrictive a administrației Trump.





Această lege „ nu numai că va oferi imigranților ilegali un mijloc legal de obținere a permisului de conducere, ci va avea și un impact pozitiv asupra creșterii economice, siguranței rutiere și menținerii coeziunii familiale”, a declarat, citat de AFP, unul din principalii săi artizani, senatorul democrat Luis Sepulveda. „În timp ce imigranții au devenit țapi ispășitori pentru toate relele din țara noastră, statul New York are ocazia săși demonstreze curajul și puterea și să sprijine comunitățile marginalizate”, a adăugat Sepulveda, un ales care provine din cartierul Bronx.

În practică, legea, adoptată de camera inferioară a Parlamentului din New York săptămâna trecută și semnată luni de guvernatorul democrat Andrew Cuomo, autorizează eliberarea unui permis de conducere auto oricărei persoane care reușește examenul, indiferent de statutul său migratoriu.

Le sunt protejate și datele

Candidații nu vor mai trebui să prezinte un număr de securitate socială din SUA sau o viză, așa cum a fost cazul din 2001, și vor putea să prezinte pur și simplu un pașaport valabil sau o licență de conducere străină ca expoziție. Identitate. Candidații nu vor mai avea nevoie să prezinte un document SSN (Social Security Number) sau o viză valabilă, cum era cazul începând cu 2001, ci doar un pașaport în curs de validare sau un permis de conducere străin ca act de identitate.

Mai multe dispoziții ale textului, salutate de asociațiile pentru apărarea migranților, interzic și comunicarea datelor furnizate de către candidați autorităților de migrație, cu excepția unei cereri a unui judecător. Textul de lege a fost aprig dezbătut și validat în cele două camere ale Parlamentului statului New York, ambele controlate de democrați cu o strânsă majoritate.

Republicanii: un atac la cetățenie și la statul de drept

Senatorul republican Jim Tedisco a deplâns în special că legea „trimite un mesaj negativ în care cetățenia și statul de drept nu mai contează”. „Dacă nu respectăm sistemul legal pentru a deveni cetățean american, New York va deveni un magnet pentru cei care se află aici ilegal”, a denunțat Tedisco. Statul New York devine astfel al 13-lea stat american care autorizează eliberarea de permise de conducere auto clandestinilor. Un raport care datează din luna februarie arăta că, în cazul adoptării unei asemenea legi în NewYork, peste 400.000 de persoane fără acte ar putea să se prezinte la examenul auto. Președintele Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației clandestine o prioritate a mandatului său iar mărturiile controalelor rutiere care au dus la arestarea clandestinilor de către poliția migratorie ICE (US Immigration and Coustoms Enforcement) s-au multiplicat în ultimele luni.

ULTIMA ORA! Demisie în partidul lui Victor Ponta! Mihai Tudose: Daca e musai, ma întorc

Pagina 1 din 2 12