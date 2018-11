PERICOLUL din farfurie. MAREA PĂCĂLEALĂ din cutiile de conserve de pește

Este foarte cunoscut faptul că pe piața românească se comercializează o specie de pește „industrial” care este hrănit cu escremente și deșeuri toxice, Pangasius. Acest pește, înrudit cu rechinii, nu trăiește numai delta fluviului Mekong din Vietnam in ciuda originii sale oceanice. Acolo sunt deversate toate dejecțiile din localitățile existente și deșeurile industriale zin zonă.





Dar nu numai Pangasius este comercializat la noi, păcălind consumatorii, ci și o altă specie care nu are nicio legătură cu ce se prezintă pe etichetele conservelor. Este vorba despre escolat, potrivit antena3.ro

O organizatie non profit din Statele Unite a descoperit ca in unele conserve, dar si ca ceea ce se serveste in restaurante a fi ton, este de fapt un tip de pește numit escolat.

Acest tip de pește este de adancime, uleios, asemanator la gust cu tonul, dar mult mai ieftin. Desi este gustos, acest peste poate duce in timp la diferite probleme ale stomacului.

Pe langa escolar, in unele conserve de ton s-a mai gasit pastrav sau cod, alti pești, nicidecum ceea ce scria pe conserva, ton.

