Monden Pericolul care îl paște pe Prințul Harry. Salvarea ar veni de la Regele Charles







Prințul Harry a fost avertizat că trebuie să dea vina doar pe el pentru riscul de securitate perceput pentru familia sa în Marea Britanie. Totul se petrece acum după ce a vorbit despre uciderea membrilor talibani în timp ce servea în Afganistan. Încă de când Ducele de Sussex a fost lipsit de securitatea finanțată de contribuabili atunci când a renunțat la calitatea de membru al familiei regale, el a luptat pentru a o reinstala din cauza temerilor că familia sa ar putea fi amenințată.

Regele Charles nu și-a mai văzut nepoții, prințul Archie și prințesa Lilibet, din iunie 2022. De când întreaga familie a vizitat Marea Britanie cu ocazia Jubileului de platină al reginei Elisabeta. Asta cu doar câteva luni înainte ca aceasta să moară la vârsta de 96 de ani în casa sa din Balmoral.

Harry cauzează iar probleme

Vorbind la documentarul ITV Tabloids on Trial joia trecută, Harry a spus: „Nu trebuie decât ca un singur actor care citește aceste lucruri să acționeze în conformitate cu ceea ce a citit. Și fie că este vorba de un cuțit sau de acid, acestea sunt lucruri care mă îngrijorează cu adevărat”.

Joe Little, de la revista Majesty, a declarat pentru Mail: „Ar fi grozav să ne gândim că la un moment dat, în curând, Regele va ajunge să viziteze nepoții pe care i-a văzut foarte puțin. Dar el are 75 de ani și încă nu este în cea mai bună stare de sănătate. O vizită în America este puțin probabil să fie o prioritate acum. Asta având în vedere celelalte solicitări pe care le are. Este o situație incredibil de tristă pe care puțini ar fi prezis-o chiar și acum cinci ani”.

Scriitoarea regală Margaret Holder a adăugat că este prea dificil pentru rege să călătorească în privat. Dar a subliniat greșeala lui Harry: „Harry a crescut riscul pentru el, soția și familia sa lăudându-se cu uciderea a 25 de luptători talibani în cartea sa”.

Ce se întâmplă acum cu Kate

Mama prințesei Kate a jucat un rol crucial în sprijinirea viitoarei regine. În timp ce aceasta se confrunta cu o inimă frântă. Asta a susținut un comentator regal. Kate s-a căsătorit cu prințul William în 2011. Iar cei doi au de atunci trei copii împreună. Dar înainte de asta, perechea s-a despărțit pentru scurt timp în 2007. Iar mama lui Kate, Carole Middleton, ar fi fost o sursă vitală de sprijin în timp ce ea se confrunta cu consecințele.

Și Regele Charles și regina Camilla au intrat acum în atenția publicului, și mai mult decât de obicei. După ce au declarat că au fost „profund șocați” să audă despre o înjunghiere în masă îngrozitoare în care au murit doi copii. Un bărbat înjunghiat a intrat într-o clasă de dans și a lansat un atac frenetic în Southport, Merseyside, în jurul orei 11.50, 29 iulie. Atacul a lăsat alți șase copii în stare critică, împreună cu alți doi adulți. De asemenea, alți nouă copii au suferit răni.

Meghan Markle și prioritățile

Prioritatea principală a lui Meghan Markle este să „înflorească” în SUA, potrivit unui comentator regal. Asta în timp ce ducesa se pregătește să își lanseze cu greu marca, American Riviera Orchard, și să își stabilească numele în lumea afacerilor.

Ducesa de Sussex a participat la evenimente majore ale celebrităților din SUA. Inclusiv la ultima sa apariție la summitul de vară G9 Ventures de la sfârșitul săptămânii trecute. Unde printre invitați s-au numărat antreprenorul Jamie Kern Lima, designerul Misha Nonoo, gigantul cosmetic Bobbi Brown, expertul în machiaj Victoria Jackson, actrițele Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon și Laura Dern, precum și prezentatoarea Katie Couric, notează Express.