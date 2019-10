Angajații care stau mult timp la birou riscă să aibă probleme mari de sănătate in timp de 20 de ani. Din cauza lipsei de mișcare, ei pot suferi deformări ale coloanei vertebrale, pot avea ochii roșii și picioarele umflate, anunță digi24.ro. Potrivit cercetătorilor, statul pe scaun ore întregi conduce la apariția unor schimbări în aspectul fizic .

Pentru a demonstra acest lucru, oamenii de știință au făcut un experiment, folosind un manechin, Emma, de dimensiunile unui om , pe care l-au pus să stea ore întregi pe un scaun, la muncă.

„Emma ilustrează unele probleme pe care angajațîi le vor putea întâmpina în viitor. Așadar, Emma are spatele încovoiat, din cauza modului în care stă la birou, mușchii picioarelor ei sunt mult mai slabi, are vene varicoase, pentru că circulația sângelui nu mai este atât de bună cum era odată, ochii ei sunt mai roșii și uscați din cauza aerului”, a spus cercetătorul Will Higham.

Mai mult de 3.000 de persoane din Franța, Germania și Regatul Unit au răspuns la un sondaj realizat de cercetători britanici care au vrut să afle cum va fi modificat în timp de 20 de ani corpul uman dacă angajatul stă mult timp la birou. Cei mai mulți dintre angajați au reclamat că au dureri de ochi, de cap, de spate și au gâtul înțepenit. Ei au mai spus că au picioarele umflate, că ii dor gleznele dar și încheieturile .

„Există patru zone de real pericol în ceea ce privește munca de birou. Avem biroul în sine, care este unul dintre cei mai mari vinovați, avem spațiul pentru birouri, mediul din birouri, calitatea aerului și altele. Al treilea este locul de muncă în sine, stresul, problemele, interacțiunea cu alți oameni și al patrulea este stilul nostru de viață, cum interacționăm nu doar la birou, ci și în drum spre sau de la birou”, spune Will Higham, cercetător.

Cercetătorii le recomandă angajaților care stau mult timp pe scaun să ia cât mai multe pauze pentru a face mișcare și să stea cât mai puțin timp în fața calculatorului.

