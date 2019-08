Depozitul de muniţii unde s-a declanşat incendiul se află într-o unitate militară din apropierea satului Kamenka, precizează într-un comunicat guvernatorul regiunii Krasnoiarsk, Alexandre Ouss, care mai menţionează că sute de locuitori din localităţile apropiate sunt în curs de evacuare.

Conform surselor medicale, şapte persoane au fost rănite în urma exploziilor, două fiind spitalizate.

Explosion at military unit in Krasnoyarsk Krai: 3 localities closest to the military unit in Kamenka to be evacuated https://t.co/n3IAjwQfrk #Russia pic.twitter.com/2lHbYJcGJm

