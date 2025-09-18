Justitie

Percheziții pe bandă rulantă. Dosarul corupției electorale vizează echipa lui Șor. Video

Comentează știrea
Percheziții pe bandă rulantă. Dosarul corupției electorale vizează echipa lui Șor. VideoSursa foto: CNA
Din cuprinsul articolului

Republoica Moldova. Mascații CNA și procurorii municipiului Bălți au declanșat, în dimineața de 18 septembrie, o operațiune de proporții. Au fost efectuate în nordul țării peste 50 de percheziții ce vizează 32 de persoane și sediile unei formațiuni politice. Ancheta scoate la iveală suspiciuni grave de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor.

Potrivit CNA, membrii grupării au pus la punct o schemă de introducere a banilor murdari în circuitul politic. Fondurile, provenite din surse obscure, erau transferate prin conturi bancare și portofele electronice din afara țării, apoi scoase în numerar și pompate ilegal în Republica Moldova.

Alegători „cumpărați” înainte de parlamentare

Investigațiile vizează inclusiv coruperea alegătorilor. Persoane afiliate politic ar fi recrutat cetățeni, cărora le ofereau bani, bunuri sau alte avantaje în schimbul promisiunii de a vota „cum trebuie” la scrutinul din 28 septembrie.

În paralel, polițiștii din Brigada cu destinație specială „Fulger”, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS au descins în mai multe localități, cercetând fapte de corupere electorală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Trump: Sunt foarte dezamăgit de Putin. Luăm baza de la Bagram înapoi, e la o oră de locul în care China face bombe atomice
Trump: Sunt foarte dezamăgit de Putin. Luăm baza de la Bagram înapoi, e la o oră de locul în care China face bombe atomice
Conducerea Vămii, demisă de Bolojan: Noii șefi, puși să combată evaziunea fiscală
Conducerea Vămii, demisă de Bolojan: Noii șefi, puși să combată evaziunea fiscală

Sursa foto: CNA

Seria descinderilor: trei zile, sute de percheziții

Operațiunile de joi vin după alte două valuri de percheziții. Pe 17 septembrie, CNA și procurorii au efectuat peste 70 de descinderi în întreaga țară, inclusiv în Chișinău. În urma descinderilor, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute. De asemenea purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.

Oamenii legii au făcut publice interceptări telefonice care arată cum liderii grupării intenționează să aducă moldoveni din Rusia pentru a-i mobiliza să voteze. În ziua precedentă, 16 septembrie, oamenii legii au ridicat circa 20 de milioane de lei, bani despre care se spune că erau destinați cumpărării voturilor.

Bilanțul campaniei arată o ofensivă fără precedent. Aproximativ trei sute de percheziții și zeci de persoane reținute pentru implicare în finanțarea ilegală a partidelor și cumpărarea alegătorilor.

CNA cheamă cetățenii să raporteze anonim cazurile de corupere electorală, fie prin Linia Fierbinte +373 78 710 116 (Viber, Signal, Telegram, WhatsApp), fie prin Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:14 - Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident neprevăzut în timpul filmărilor Asia Express
18:05 - Zelenski critică Polonia și avertizează NATO asupra amenințării dronelor
17:59 - Patronatele din turism, după încheierea sezonul estival: Românii și-au susținut destinațiile interne, iar litoralul a...
17:54 - Tragerea Loto, 18 septembrie: report la 6/49 la categoria I de peste 6,3 milioane de euro. Numerele câștigătoare
17:43 - Trump: Sunt foarte dezamăgit de Putin. Luăm baza de la Bagram înapoi, e la o oră de locul în care China face bombe at...
17:23 - Percheziții pe bandă rulantă. Dosarul corupției electorale vizează echipa lui Șor. Video

HAI România!

Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona

Proiecte speciale