Percheziții pe bandă rulantă. Dosarul corupției electorale vizează echipa lui Șor. Video

Republoica Moldova. Mascații CNA și procurorii municipiului Bălți au declanșat, în dimineața de 18 septembrie, o operațiune de proporții. Au fost efectuate în nordul țării peste 50 de percheziții ce vizează 32 de persoane și sediile unei formațiuni politice. Ancheta scoate la iveală suspiciuni grave de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor.

Potrivit CNA, membrii grupării au pus la punct o schemă de introducere a banilor murdari în circuitul politic. Fondurile, provenite din surse obscure, erau transferate prin conturi bancare și portofele electronice din afara țării, apoi scoase în numerar și pompate ilegal în Republica Moldova.

Investigațiile vizează inclusiv coruperea alegătorilor. Persoane afiliate politic ar fi recrutat cetățeni, cărora le ofereau bani, bunuri sau alte avantaje în schimbul promisiunii de a vota „cum trebuie” la scrutinul din 28 septembrie.

În paralel, polițiștii din Brigada cu destinație specială „Fulger”, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS au descins în mai multe localități, cercetând fapte de corupere electorală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Operațiunile de joi vin după alte două valuri de percheziții. Pe 17 septembrie, CNA și procurorii au efectuat peste 70 de descinderi în întreaga țară, inclusiv în Chișinău. În urma descinderilor, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute. De asemenea purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.

Oamenii legii au făcut publice interceptări telefonice care arată cum liderii grupării intenționează să aducă moldoveni din Rusia pentru a-i mobiliza să voteze. În ziua precedentă, 16 septembrie, oamenii legii au ridicat circa 20 de milioane de lei, bani despre care se spune că erau destinați cumpărării voturilor.

Bilanțul campaniei arată o ofensivă fără precedent. Aproximativ trei sute de percheziții și zeci de persoane reținute pentru implicare în finanțarea ilegală a partidelor și cumpărarea alegătorilor.

CNA cheamă cetățenii să raporteze anonim cazurile de corupere electorală, fie prin Linia Fierbinte +373 78 710 116 (Viber, Signal, Telegram, WhatsApp), fie prin Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova.