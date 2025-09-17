Nicio zi fără percheziții. CNA și Procuratura Bălți au desfășurat peste 70 de descinderi în întreaga țară VIDEO

Republica Moldova. Nicio zi fără percheziții. Peste 70 de descinderi au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Chișinău. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce investighează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice.

CNA a publicat secvențe audio și alte probe care indică implicarea unor membri ai formațiunilor politice în scheme ilegale de finanțare. Înregistrările arată că unii membri ai grupării „ȘOR” primeau salarii exorbitante pentru activități desfășurate în beneficiul grupării. Într-o altă secvență, se menționează că candidații la primărie din 2023, afiliați partidelor controlate de Ilan Șor, ar fi primit câte 5.000 de dolari.

„Ea are un salariu de 100.000 de lei de la Șor, doar de la Șor, bani care ajung direct în buzunar, înțelegeți? Și are o schemă prin firma ei, înțelegeți? Fac acte false și prin această firmă rulează totul. Și banii de pe aceste conturi sunt utilizați pentru a plăti toate activitățile, apoi intră alți bani de la Șor”, „Am 30 de oameni la Moscova, care vor să vină la alegeri în Republica Moldova”, „Oamenii sunt supărați. Nu pot scoate banii. 1-2 zile și banii dispar”, „Ei au luat salariul. Doar ei doi - 125.000 de dolari”, se arată în convorbirea publicată de CNA.

De asemenea, probele sugerează că zeci de membri ai blocului „Victoria” intenționau să revină din Moscova în Republica Moldova pentru a participa la alegerile parlamentare.

Există indicii că un grup de persoane ar fi pus în aplicare un plan coordonat, desfășurat în perioada preelectorală, înaintea scrutinului din 28 septembrie. Printre cei vizați se află factori de decizie, membri și simpatizanți ai partidelor politice. Suspectați că ar fi creat o schemă de introducere în țară a fondurilor ilicite pentru a sprijini ilegal candidații electorali.

Descinderile au dus la ridicarea unor sume importante de bani în diverse valute, dispozitive electronice. De asemenea înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante. Ancheta este în desfășurare, iar CNA și procurorii vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigațiile avansează.

Perchezițiile de astăzi vin după ce, cu o zi înainte, ofițerii CNA și procurorii din Chișinău au ridicat peste 20 de milioane de lei în diverse valute în urma unor acțiuni similare. De la începutul campaniei electorale, oamenii legii au desfășurat peste 200 de percheziții în dosare privind corupția electorală.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că până în prezent peste 30.000 de persoane au fost documentate pentru implicarea în vânzarea voturilor. Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 18 milioane de lei deja încasate la bugetul de stat.

CNA îndeamnă cetățenii să raporteze orice acțiuni suspecte legate de coruperea electorală. Sesizările pot fi transmise prin:

Linia Fierbinte CNA: +373 78 710 116 – disponibil 24/24, inclusiv apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp.

Linia Națională Anticorupție: 0800 55555 – apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.