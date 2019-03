Au vândut sănătatea pacienților. Scandalul dezinfectanților diluați: Cât de gravă e situația, potrivit ministrului Sănătății.

Un nou scandal privind dezinfectanții din spitale naște îngrijorări. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, în cursul zilei de marți, percheziții în București, Prahova și Ilfov. Sunt vizate persoane fizice și sediile sociale ale unor societăți ce produc și comercializează dezinfectanți. Printre persoanele percheziționate s-ar putea număra și omul de afaceri Dan Cruceru. Ministerul Sănătății a descoperit dezinfectanții falși, fapt pentru care a făcut plângere penală. Dezinfectanții au fost utilizați în 30 de spitale.





UPDATE 3: Alina Cruceanu, soția lui Dan Cruceanu, a declarat că toți dezinfectanții au fost testați în laboratoare acreditate de Uniunea Europeană și că ministrul Sănătății ar avea interese ascunse.

„Toate, absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană, nu avem ce să comentăm. (...) Probabil că doamna ministru are alte interese. (...) Am toate avizele, tot ce trebuie. Ceea ce se întâmplă în România este un haos şi o să punem lucrurile astea la punct.

Eu am mai fost controlată şi după scandalul cu Hexi Pharma, am avut controale peste controale şi mă vedeţi că tot aici sunt, şi eu şi soţul meu. Nu-mi asociaţi firma cu Hexi Pharma! Am dat testări cu sigiliul de la DSP pe ele şi au ieşit la laboratoarele din Germania conforme, numai că la laboratorul de la Iaşi, din România, nu este conform.”, a declarat Alina Cruceanu, acționară la una dintre firmele unde au descins mascații.

UPDATE 2: Ministrul Sorina Pintea a reacționat la scandalul dezinfectanților diluați:

„Noi am continuat aceste controale, am făcut plângere și am retras de pe piață aceste cantități. Există o anchetă în curs, în momentul în care am făcut aceste verificări, aceste biocide erau deja în spitale. Dacă se aplică protocoalele așa cum le avem, nu există un pericol pentru sănătatea pacientului, însă orice produs ajuns în spital, trebuie să fie conform. Nu pot oferi mai multe informații cu privire la spitalele implicate, ancheta este în curs.”, a precizat Sorina Pintea.

„Dezinfectanţii pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzătoare şi cu privire la care a fost deschis un dosar penal au fost utilizaţi în peste 30 de spitale din ţară.”, a mai adăugat, marţi, ministrul Sănătăţii.

UPDATE: Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că dezinfectanții diluați din spitale au fost identificați chiar de către Ministerul Sănătății, care a făcut plângere penală.

„Ministerul Sănătății a identificat această problemă și au fost comandate teste independente ale unor echipe de specialiști din Franța. Când rezultatele au adus o confirmare, am făcut plângere penală. Da, plângerea este făcută de către Ministerul Sănătății.

În momentul în care Ministerul a constatat aceste aspecte a căutat înlocuitor de urgență și a pus la dispoziția spitalelor care au dorit dezinfectanți conformi.

