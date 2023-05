Percheziții de amploare la Curtea Supremă din Ucraina. Vsevolod Kniaziev a luat mită de 3 milioane de dolari

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) din Ucraina au făcut percheziții de amploare la Curtea Supremă din Ucraina. Președintele Curții Supreme, Vsevolod Kniaziev, a fost prins în timp ce lua o mită de 3 milioane de dolari.

„NABU și SAP au expus corupția pe scară largă din cadrul Curții Supreme, în special o schemă de obținere a unor avantaje necuvenite de către conducerea și judecătorii Curții Supreme”, au declarat organismele anticorupție pe Facebook. „În legătură cu evenimentele care au loc în jurul președintelui Curții Supreme, Vsevolod Kniaziev, o reuniune extraordinară a Plenului Curții Supreme va avea loc la 16 mai 2023”, a anunțat instanța pe Facebook.

Presa ucraineană a scris că Vsevolod Kniaziev a fost prins primind mită în valoare de 3 milioane de dolari (2,76 milioane de euro) și că alți judecători ai organismului judiciar suprem au fost percheziționați.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has accused the head of the Supreme Court of Ukraine, Vsevolod Kniaziev, of receiving a large bribe.

The Ukrainian media reported that the chairman of the Supreme Court had been detained while taking a bribe of $2.7 million. pic.twitter.com/jyzjtvyRm5

