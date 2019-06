Probleme în paradis? Pepe a luat decizia vieții sale. E vorba de Raluca: „M-am chinuit foarte tare cu lucrurile astea!”

Cântărețul Pepe se va căsători cu Raluca Pastramă, dar de această dată o vor face religios. Cei doi au pregătit evenimentul în detaliu.





La șapte ani de la nunta cu Raluca, Pepe a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe fanii artistului. Acesta vrea să se însoare din nou. Pepe s-a căsătorit civil cu Raluca, care pe atunci purta numele Pastramă, pe data de 18 aprilie 2012.

La scurt timp, cei doi soți au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012, dat fiind faptul că mireasa era deja însărcinată în ziua căsătoriei civile. Aceștia au împreună două fetițe, Maria, cea mare, și mezina familiei, Rosa Alexandra. Cea de-a doua fetiță a venit pe lume în ziua de Florii.

Pare că cei doi se iubesc necondiționat și au o familie exact așa cum și-au dorit, iar acum au de gând să se însoare din nou. De fapt, acum cei doi vor să facă și cununia religioasă.

„De când ne-am cunoscut facem 8 ani. Prima dată când am mers în vacanță cu ea, am dormit ca frații. N-am dormit nici cu soră-mea adevărată aşa cum am dormit cu ea, în serile alea. A fost foarte frumos. Era cum trebuia să fie. M-am chinuit foarte tare cu lucrurile astea şi am intrat într-o obişnuinţă şi am rămas aşa. Am zis că o impresionez că sunt gentil şi aşa am rămas. (…) Vrem să inventăm nunta de diamant. (…) O să mergem într-o vacanţa cu copiii, o să mergem şi separat. Sunt propriul meu şef”, a declarat Pepe, conform Playtech.ro.

„L-am pus la probă, să văd dacă merită să fie soţul meu”, a declarat Raluca Pastramă în cadrul aceleiași emisiuni TV.

