Pepe a doborât recordul deținut de Francesco Totti

Pepe, fundașul de la FC Porto, l-a depășit pe Francesco Totti pentru a deveni cel mai în vârstă marcator din istoria Ligii Campionilor.

Pepe, al cărui nume este Kepler Laveran Lima Ferreira, se află în fruntea unei liste care include oameni ca Ryan Giggs, Filippo Inzaghi și Javier Zanetti.

Pepe a doborât un nou record în Champions League la doar două săptămâni de când a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp care evoluează în cea mai tare competiție inter-cluburi din lume.

Fundașul portughez a reușit să închidă tabela în minutul 90+1 al victoriei lui FC Porto cu Antwerp. Cu scorul 2-0, și a devenit. Devenind cel mai în vârstă marcator din istoria competiției.

Recordul bătut e Pepe era deținut de Francesco Totti. A înscris pe 25 noiembrie 2014 în poarta lui CSKA Moscova. Devenind atunci cel mai vârstnic marcator, la 38 de ani și 59 de zile.

Între timp, Ryan Giggs este al treilea pe lista celor mai bătrâni marcatori ai competiției după golul său împotriva lui Benfica în septembrie 2011, la vârsta de 37 de ani și 290 de zile.

At 40 years and 254 days, Pepe has became the first player aged 40+ to score a goal in the Champions League! 🤯#UCL pic.twitter.com/89WbUyj3oc

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023