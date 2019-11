Cântărețul este mai mereu prezent pe sticlă, în timp ce aparițiile soției sale sunt sporadice. Pepe spune că soția sa este o femeie preocupată mai degrabă de carieră și de familie și mult mai puțin de expunere în media. Solistul și-a dat seama de seriozitatea Ralucăi chiar de la început, aspect care l-a cucerit iremediabil.

„Undeva pe la ora 2:00-2:30, când eu eram aproape de a termina concertul… Am crezut că s-a dus la toaletă (n.r. – Raluca). Dar ea a plecat… Mi s-a părut așa… Ce facem aici, mă întrebam? (…). Dar, cum am terminat de cântat, am făcut să ajung la masa respectivă, acolo unde a stat ea și am pus întrebări. Țin minte că mi s-a răspuns din partea lor, un băiat și o fată, și amândoi mi-au spus, fără să se vorbească între ei că… Nu e cazul, că e fată cuminte, nu e de tine… A plecat acasă, că trebuie să intre în casă la 2.30, că nu o lasă taică-su…”, povestit Pepe pentru Wowbiz.

„Am făcut rost de numărul ei de telefon și am sunat-o a doua zi… Mi s-a părut interesant că atunci când am sunat-o mi-a recunoscut vocea… Mi-a spus: «Alo, da, Pepe! Mă așteptam să mă suni că am văzut că te uitai la mine». M-am întâlnit cu ea la o cafea și nu am crezut nicio secundă că voi forma un cuplu cu ea. Pentru că era prea cuminte, prea serioasă… Îmi ziceam să nu mă complic aiurea, stau să îmi pun oamenii în cap aiurea, iau eu o fată care, sâmbăta, la ora 2.30 pleacă acasă… doar că a ieșit cu niște prietene are voie afară, în rest trebuie să fie acasă la ora 10…”, a completat artistul.

Promisiunea lui Pepe pentru Raluca Pastramă

Pepe și Raluca au plecat într-o vacanță înainte de a se cupla, iar artistul și-a luat angajamentul că nu va face vreun gest necugetat.

„Raluca spusese familiei ei că pleacă cu cineva din școală, într-o vacanță, o mică minciunică ca să o lase să plece cu mine în vacanța respectivă. Mi se pare că a spus că pleacă în Grecia, cu fetele de la școală…. Eu i-am promis că dacă mergem în vacanță nu o ating… Mergeam să mă văd cu niște prieteni, toți cupluri și îmi era aiurea să merg singur… Am zis că vreau să merg cu cineva cu care să îmi facă plăcere”, a declarat Pepe.

Pepe subliniază faptul că soția sa este o femeie extrem de implicată în afacerea familiei – o grădiniță în care au fost investit peste jumătate de milion de euro.

„Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…).Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că iorice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. (…). I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, a completat Pepe.

Pepe (Ionuț Nicolae Pascu) și Raluca Pastramă s-au căsătorit în aprilie 2012 și au două fetițe. Pe 15 august au devenit părinți pentru prima oară, iar pe 5 aprilie 2015, Raluca a născut cel de-al doilea copil.

