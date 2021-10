Pepe are curajul să spună lucrurilor pe nume! Cum s-a descurcat artistul în ultima perioadă pe plan profesional

Pepe este unul dintre artiștii care au spus mereu lucrurilor pe nume, încă de la începutul pandemiei. Duminică, cântărețul de muzică latino a fost din nou sincer cu privire la situația sa, declarațiile fiind făcute după ce autoritățile au anunțat din nou interzicerea evenimentelor private pentru o perioadă de 30 de zile.

Artistul susține că toți cei din această industrie au avut de suferit în ultimii ani. Fără să încerce să ascundă ceva, Pepe a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, însă el se menține optimist. Își dorește sănătate și mărturisește că pe plan profesional nu își face așa mari griji. Dacă Dumnezeu este de partea lui, se poate „reinventa” pentru a-și câștiga necesarul pentru un trai decent.

„Pentru mine, perioada pandemiei este cum este pentru toată lumea. Cu toții ne dorim mai mult, ne dorim să fim sănătoși. Ne dorim să nu fim blocați. E greu, nu pot să spun că e ușor, dar ne reinventăm.

COVID-ul m-ar speria doar dacă aș fi într-o situație critică. Dar nu am ce să spun, mă iubește Dumnezeu, sunt bine și sănătos. Am trecut prin toate stările. Am crezut și eu că nu există, după am avut perioade în care m-am panicat atunci când am văzut că sunt foarte mulți bolnavi în jurul meu. Am fost supărat la început că s-au blocat evenimentele, au fost impuse restricțiile, după care m-am bucurat că s-au deschis din nou”, a spus Pepe, pentru cancan.ro.

Pepe se supune regulilor, chiar dacă nu îi face plăcere să anuleze evenimentele

În perioada pandemiei, mai mulți artiști celebri s-au plâns de faptul că nu mai au venituri, iar banii din conturi încep să se termine. Pepe a mărturisit că și el este afectat de stoparea evenimentelor, iar în aceeași situație se află toți colegii săi de breaslă. Interzicerea evenimentelor este un lucru extrem de supărător pentru artiști, însă toți trebuie să se supună regulilor cu privire la stoparea răspândirii COVID-19.

„După ce am avut semnul acela de întrebare, m-am întrebat cum de ne lasă pe toți liberi, cu mulțimi de oameni, festivalurile care au fost în vară. După m-am gândit că ne vor închide iar (lockdown total, n.r.). Nu s-a întâmplat asta, dar au intrat în vigoare restricții care fac totul să pară închis. S-au anulat foarte multe evenimente.

Cumva, încercăm să ne obișnuim cu situația, să respectăm regulile, că asta e viața. Încerc să merg mai departe și să fiu cât se poate de atent la sănătatea mea. Încerc să merg mai departe și profesional, să respect regulile și să nu vorbesc prea mult. Nu doar pe artiști i-a afectat pandemia. Probabil pe toți ne-a afectat… Ne-a afectat pandemia, nu mai sunt aceleași evenimente, ca număr de oameni. Sunt mult mai puține și mult mai restrictive. E greu în perioada asta”, a mai declarat celebrul cântăreț de muzică latino.

Pepe a declarat pentru sursa citată că el își va continua activitatea în online, exact așa cum a făcut și în perioadele celelalte în care evenimentele au fost interzise. Se va supune regulilor impuse de autorități și încearcă să fie optimist în ceea ce privește viitorul. Nu speră să cânte prea curând la evenimente private, dar își dorește ca totul să revină la normal până în primăvara lui 2022.