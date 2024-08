Monden Pepe a rămas fără cele mai dragi amintiri din cauza divorțului de Zăvo. Sunt irecuperabile







Pepe a pierdut din pricina divorțului de oana Zăvoranu, unele dintre cele mai dragi amintiri. Asta pentru că cei doi locuiau împreună, iar la momentul scandalului, artistul nu a mai avut acces în casă.

Cântărețul a pierdut lucruri dragi sufletului lui

Pepe a dezvăluit că divorțul de Oana Zăvoranu a fost momentul în care și-a pierdut foarte multe dintre amintiri. Este vorba și despre lucruri, dar și despre fotografii pe care nu a mai putut să le recupereze niciodată. ”Aveam șI casa asigurată. Asigurarea ce mi-a zis? Să vă zică Poliția. Faceți-vă asigurări! Eu am încercat să fiu cât mai normal la cap!

Dezamăgirile mele sunt tot pentru instituțiile statului! Penibil! Îmi pare rău de amintirile mele. Nu mai am nimic. Mi-a cerut recent o televiziune o poză cu mine de când eram mic! Nu mai am! Nu vorbesc despre o geacă de piele pe care am dat mulți bani, vorbesc despre o brățărică primită cadou de la mamaie. Nu mai am nimic de atunci! Financiar erau bani mulți!”, a spus Pepe.

Zăvo a regretat că l-a înșelat pe Pepe

La momentul divorțului, artistul chiar a făcut publice poze din apartamentul care părea devalizat. Oana Zăvoranu luase tot ce putea să ia. Ulterior, deși au ajuns la sentimente mai bune, Pepe nu a mai reușit să recupereze niciodată acele bunuri. Divorțul dintre cei doi a survenit după ce vedeta l-a înșelat cu Tudor Ionescu.

Deși ulterior a regretat, lucrurile nu s-au mai putut schimba. „L-am înșelat. Am început să îl simt pe Pepe ca pe fratele meu. Nu mai era dragostea de iubit, de soț, era de frate. Nu am reușit să gestionez situația. Am avut apoi o perioadă de coșmar, dar era tardiv să mai fac ceva. Îmi dădusem seama că am greșit. Când mi-am dat seama că îl iubesc, era prea târziu”, a spus Zăvo la momentul respectiv.