Ce planuri de viitor are Pep Guardiola. Pleacă sau nu la FC Barcelona

În cursul ultimelor luni, au circulat diverse speculații cu privire la interesul lui Pep Guardiola de a prelua funcția de antrenor la FC Barcelona. A antrenat aici și în trecut.

Pleacă sau nu Pep Guardiola de la Manchester City

În acest context, Guardiola a dezmințit zvonurile și a menționat că la Manchester City are tot ceea ce are nevoie un antrenor. Deși e conștient că la un moment dat se va sfârși și povestea la acest club, tehnicianul nu vrea să se gândească acum la acest aspect.

„La Manchester City am tot ceea ce are nevoie un antrenor, un mediu bun, jucători buni. Mă simt foarte bine aici. Am sprijinul deplin al conducerii clubului, deşi am schimbat destul jucători în ultimii ani. Sigur, la un moment dat întreaga poveste se va termina, dar nu mă gândesc la asta acum”, a spus Pep Guardiola.

În şapte sezoane, Guardiola a câştigat cincisprezece trofee majore

Pep Guardiola conduce echipa Manchester City, campioana Angliei en titre din 2016. Existau însă speculații că ar fi avut dorința de a reveni pe banca tehnică a FC Barcelona, unde a antrenat anterior.

Pe parcursul a șapte sezoane, Guardiola a adus cincisprezece trofee majore echipei „Citizens”. Inclusiv cinci titluri de campioană în Premier League și primul trofeu al Ligii Campionilor al clubului, obținut în iunie 2023, potrivit Agerpres.

Cum vede Pep Guardiola plecarea lui Jurgen Klopp

Managerul echipei Manchester City a comentat declarațiile lui Jurgen Klopp după meciul împotriva lui Tottenham, scor 1-0, din etapa șaisprezecimilor Cupei Angliei.

Pep Guardiola s-a arătat surprins de decizia luată de antrenorul de la Lipverpool. A menționat că deși nu-l cunoaște foarte bine, are senzația că atunci când va pleca la finalul sezonului, va pleca și o parte din cei de la Manchester City.

„Îi va fi simțită lipsa. Personal, mie îmi va fi dor de el. Sunt și puțin încântat, deoarece fără el voi dormi mai bine nopțile dinaintea meciurilor cu Liverpool. Dar îi doresc tot binele. Nu vrea să recunoască, dar se va întoarce”, a declarat Pep Guardiola.