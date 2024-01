Real Madrid, victorie după un arbitraj scandalos. Barcelona a gâfâit la Betis

Real Madrid s-a impus foarte greu, duminică, pe teren propriu, în confruntarea cu Almeria, scor 3-2. Jocul a contat pentru etapa a 21-a a Primerei Division și a fost urmat de un mare scandal. Oaspeții au condus în prima repriză, după reușitele lui Largie Ramazani (1) și Edgar Gonzalez (43).

În a doua repriză, gazdele au redus din diferență datorită lui Jude Bellingham, care a transformat un penalty acordat în mod discutabil. Real a egalat în minutul 67, gol Vinicius jr. Iar oaspeții au acuzat pe bună dreptate un henț la atacantul brazilian. Golul decisiv a fost reușit de madrileni, în minutul 90+9 și i-a aparținut lui Daniel Carvajal.

Real Madrid, victorie cu mare chin și arbitraj favorabil

„Astăzi am fost jefuiți. Mă doare s-o spun, dar nu am cum să accept asta. Și sunt mai multe în acest an. Ceea ce s-a întâmplat astăzi a depășit orice limită, a fost incredibil.

Nu se putea face mai mult pentru ca ei să câștige meciul… multe probleme de interpretare, cum ar fi golul cu mâna: ori e henț, ori nu e, dar nu trebuie să te duci niciodată la VAR. Pur și simplu nu se poate!”, a spus, la final, Gonzalo Melero, jucătorul Almeriei.

„Nu obișnuiesc să vorbesc despre arbitri, dar sunt foarte supărat… Ați văzut cu toții, meciul ăsta e urmărit de toată lumea. Nu este prima dată când mi se întâmplă asta aici. Nu am cuvinte pentru a rezuma ce s-a întâmplat azi, ce să spun?

Oaspeții au fost foc și pară

Ați văzut meciul, ați văzut ce s-a întâmplat. Părerea mea? Dacă spun ce cred…Ne pedepsesc pe noi, antrenorii, pentru că vorbim. E inutil să spun care e părerea mea pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. Am protestat la multe decizii, nu am spus nimic, dar nu am putut să fac altceva”, a tunat și antrenorul oaspeților, Gaizka Garitano.

Tot duminică, FC Barcelona, s-a impus la Betis Sevilla, scor 4-2. Catalanii au condus după reușitele lui Ferran Torres (21 și 48), apoi Isco a punctat pentru gazde (56 și 59). Oaspeții au lovit în final, prin Joao Felix (90) și același Torres (90+20.