Pentru Halep, oboseala nu a stat în calea unei noi victorii

Constănțeanca va juca în „optimile” turneului de la Madrid, după ce, ieri, a dispus de jucătoarea britanică cu 7-5, 6-1. „Nu sunt la 100% cu sănătatea, dar mă simt mai bine”, a spus Simo după meci.





Simona Halep, locul 3 mondial, a revenit în forță pe suprafața roșie de la „Caja Magica”. De această dată, „victimă” i-a fost britanica Johanna Konta (41 WTA).

Sub privirile Nadiei Comăneci, venită special la Madrid pentru jocul lui Halep, jucătoarea noastră (campioană la Madrid în 2016 şi 2017) a rezolvat problema victoriei cu sportiva britanică după o oră și 30 de minute de joc, scor 7-5, 6-1. Chiar dacă partida a început mai greu pentru Halep, românca fiind condusă cu 2-4 în primul set, dar a revenit spectaculos. În actul secund, Simona s-a descătușat, iar Konta nu a reușit decât 11 puncte în această parte a duelului. Acum, scorul general al meciurilor directe între Halep și Konta este de 4-3 în favoarea „tricolorei”.

„A fost un meci dificil pentru că ea are multă încredere în ea. În setul doi am găsit ritmul și am știut cum să o joc. Sunt foarte fericită pentru victorie. Mă simt mult mai bine. Nu sunt la 100% cu sănătatea, dar mă simt mai bine. Încerc să fiu liniștită pentru că mă simt bine pe teren și am un joc bun”, a declarat Simona Halep după meci. Mai departe, la Madrid, Halep va întâlni o jucătoare împotriva căreia nu a mai evoluat în circuitul WTA: Viktoria Kuzmova (45 WTA). Slovaca s-a impus, în turul II, în fața ibericei Carla Suarez Navarro (27 WTA), scor 6-4, 7-6. „Nu o cunosc pe Viktoria Kuzmova pentru că nu am jucat cu ea. Voi urmări câteva imagini pentru a vedea cum joacă. Vreau doar să mă concentrez pe jocul meu”, a mai spus românca.

