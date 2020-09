Rămasă în folclor sub apelativul de Zâna surprizelor, datorită faimoasei emisiuni a anilor 2000 care îi ținea pe români lipiți de ecranul de sticlă, vedeta TV a vorbit deschis, pentru fani, despre planurile ei de viitor alături de actualul său partener de viață.

După două mariaje eșuate, Andreea este foarte încântată, se pare, de actualul ei iubit, Adrian Brâncoveanu, cel care i-a furat inima acum 3 ani. Iată calitățile care au cucerit-o:

„Suportul constant pe care îl simt din partea lui, dragostea, bineînțeles, faptul că simt că am un adevărat partener și un prieten. Dar admir și calitățile lui ce țin de profesie, ne asemănăm, construim amândoi pe calea dreaptă, fără abaterile dorite de alții, fără a ne lăsa trași de val înapoi. Îndrăznim mereu mai mult, cu credință. În Campania Prețuieste Viața, din aceste luni de pandemie, mi-a fost sprijin și am adunat împreună ajutoare, donații, am fost în convoaiele umanitare, muncind voluntar, umăr lângă umăr.”, a spus Andreea Marin într-un interviu pentru Unica.

Valențe și covalențe

Diva a dezvăluit care este aspectul cel mai solid al relației lor. Faptul că ambii au pornit de jos și au învățat să aprecieze lucrurile la adevărata lor valoare i-a apropiat tare mult pe cei doi parteneri.

„Am descoperit astfel o nouă valență a relației noastre, mi-a plăcut nespus de mult felul în care viața ne-a pus în situația de a face împreună ceva bun și constructiv, ajutând oameni din toate județele țării. Fundația Prețuieste Viața a pus umărul astfel, ajutând oameni aflați în grea cumpănă, dar și zeci de spitale din toate zonele României, donațiile depășind un milion de euro”, a declarat pe un ton destul de prețios, așa cum i-l știm, fosta Zână.

Va convinge de data asta?

Se zice că prima iubire nu se uită niciodată, iar pentru ea aceasta a fost televiziunea. Fosta prezentatoare a anunțat public că se va reîntoarce pe micile ecrane, la mai bine de 20 ani de la lansarea emisiunii care a consacrat-o. Rămâne însă de văzut cu cât succes, fiindcă a mai avut câteva tentative în ultimii ani, niciuna foarte convingătoare însă.

„Nu există nu se poate! E vorba tatălui meu care a devenit motto-ul vieții mele apoi și care devine acum titlul emisiunii mele. Eu aleg să fac un program TV pe care să-l poată urmări orice om, de orice vârstă, alături de familie, cu șansa de a fi inspirat, încantat, motivat, de a afla ceva nou! Emisiunea va descoperi oameni care se împotrivesc valului, care nu se lasă când li se spune nu, care pot! Deși nu sunt genii, sunt oameni care ies din mulțime pentru că ei cred cu adevărat în ideile lor și nu le abandoneaza, ci le împlinesc.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Show-ul se va numi „Nu există nu se poate!” și se va lansa la începutul lui octombrie, pe TVR2. Emisiunea urmează să fie difuzată de luni până joi, seara, de la ora 18.00.