Unul din examenele frecvente efectuate de medic, este otoscopia. Otoscopia reprezinta o examinare obiectiva a urechii, care va permite sa inspectati canalul auditiv extern si membrana timpanica. In acest fel, medicul poate identifica prezenta unor corpuri straine si / sau a unor afectiuni patologice care pot provoca diverse afectiuni, cum ar fi, de exemplu, dureri de urechi, pierderi de auz sau surditate. Examinarea se realizeaza cu ajutorul unui instrument special numit otoscop si poate fi efectuata de un medic generalist, precum si de un medic pediatru sau de un specialist in otorinolaringologie (ORL).

Dupa cum am mentionat, otoscopia este efectuata prin utilizarea unui instrument numit otoscop. Exista mai multe tipuri de otoscoape care pot fi utilizate pentru efectuarea examinarii fizice a urechii. Totusi, cel mai frecvent este otoscopul cu baterie. Otoscopul cu baterie este un instrument optic a carui forma se poate asemana cu cea a unei manete. Este format dintr-o baza sau maner, care poate fi din plastic sau metal si dintr-un cap cu care se efectueaza examinarea propriu-zisa. Capul de otoscop are o forma de con. In ea se afla o lumina proeminenta care directioneaza fasciculul de lumina in interiorul urechii si o lupa din sticla optica care permite o vedere marita (de obicei 3x) a canalului urechii si a timpanului.

La capatul final al conului, care constituie capul otoscopului , inainte de examinare se introduce un specul auricular de forma conica. De obicei, speculul in cauza este de unica folosinta si trebuie sa aiba dimensiuni adecvate canalului urechii pacientului pe care urmeaza sa fie efectuata examinarea (speculul urechii utilizat la copii, prin urmare, va fi mai mic fata de cel utilizat la adulti).

Mai mult, unele modele de otoscop va permit sa introduceti unelte mici pe cap, care pot fi utilizate pentru a efectua manevre particulare, cum ar fi, de exemplu, indepartarea de corpuri straine mici sau dopuri de urechi din canalul urechii.

De asemenea, acest tip de otoscop este disponibil ca versiune fara fir, adica cu transmisie wireless. Otoscopul video Firefly ofera o examinare de inalta rezolutie, in timp real a canalului auditiv si a timpanului pe un computer. Acest otoscop video este usor de utilizat si ofera o rezolutie ridicata. Cum spuneam mai sus, este echipat cu iluminare LED actualizata si are atat zoom digital, cat si zoom optic. Secventele foto si video pot fi salvate pe un computer folosind software-ul FireflyPRO, permitand astfel un control precis asupra procedurii. Otoscopul video Firefly este disponibil pe 2 modele cu optiuni de transmisie video diferite. Puteti astfel alege fie modelul DE500 cu transfer de cablu, fie modelul DE550 cu transfer wireless.

Cum se efectueaza examenul de otoscopie

Inainte de a continua cu otoscopia, medicul trebuie mai intai sa efectueze o ridicare si apoi sa dea putin inapoi pavilionul auricular, pentru a „indrepta”, pe cat posibil, canalul urechii, care in sine are tendinta de a fi curbat si nu permite o vizualizare adecvata a urechii externe si a membranei timpanice.

Dupa efectuarea acestei manevre simple, medicul poate introduce otoscopul in urechea pacientului si poate continua examinarea. In timpul otoscopiei, de obicei, medicul isi pune degetul aratator, sau chiar intreaga mana care tine otoscopul pe capul pacientului, pentru a fi mai stabil si pentru a evita posibilele leziuni accidentale ale canalului urechii ce pot fi cauzate, de fapt, de orice instabilitate in priza instrumentului.

Prin utilizarea otoscopului, medicul este capabil sa inspecteze urechea exterioara, deci canalul urechii, si membrana timpanica a pacientilor. Mai detaliat, datorita utilizarii acestui instrument optic special, medicul poate identifica prezenta:

-Anomalii si / sau malformatii ale canalului urechii sau membranei timpanice;

-Inflamatii si / sau patologii ale urechii externe si / sau ale urechii medii (otita, micoza etc.);

-Dopuri de ceara pentru urechi si corpuri straine de diferite tipuri.

Mai mult, otoscopul permite examinarea membranei timpanice, permitand evaluarea parametrilor care o caracterizeaza, cum ar fi: culoare, pozitie, mobilitate, luminozitate, transluciditate. In plus, datorita examinarii otoscopice este posibil sa se identifice si prezenta oricaror efuziuni endotimpanice.

Operatii si interventii chirurgicale efectuate cu ajutorul otoscopului

Prin otoscopie, pe langa efectuarea unei analize a urechii externe si medii, este posibila si efectuarea unor operatii simple sau mici interventii chirurgicale. Cele mai simple interventii pot fi efectuate in ambulatoriu de catre medicul otorinolaringolog, cu ajutorul otoscopului cu baterie si, desigur, cu alte instrumente. Cu toate acestea, interventiile chirurgicale mai complexe sunt efectuate in sala de operatie si, in general, cu ajutorul microscopului binocular. Principalele interventii chirurgicale care pot fi efectuate otoscopic sunt:

-Indepartarea dopurilor de ceara de urechi si a corpurilor straine de diferite tipuri (aceasta operatiune se poate efectua cu utilizarea otoscopului cu baterie, prin introducerea pe cap a unui instrument special, adecvat pentru indepartarea corpului care provoaca obstructia canalului urechii);

-Indepartarea polipilor mici din canalul urechii;

-Timpanocenteza, adica executarea unei incizii mici pe membrana timpanica pentru a evacua sau retrage puroiul (utilizat mai ales in cazul otitei purulente);

-Drenaj transtimpanic (efectuat in special in cazurile de otita seroasa).

Dupa cum vedeti, otoscopul este un instrument extraordinar, extrem de util medicului pentru a va ajuta in mentinerea sanatatii urechii.