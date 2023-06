Pentru că seamănă leit cu Harry, Rhys Whittock, un bărbat din Kent, câștigă 1.000 de lire sterline pe zi

Rhys Whittock, care seamănă leit cu Harry, în vârstă de 39 de ani, din Kent, spune că afacerile sale sunt în plină expansiune. Acesta s-a temut că își va pierde locul de muncă după Megxit, dar spune că afacerile sunt din nou în plină expansiune – și că adesea câștigă „patru cifre” pe zi.

Rhys Whittock, în vârstă de 39 de ani, din nordul Kent, spune că afacerea a începu să meargă după lansarea cărții prințului și apariția la încoronare tatălui său. Doppelgangerul – care a semnat cu o agenție în 2017 – crezuse că plecarea lui Harry din 2020 în SUA împreună cu soția sa Meghan Markle îi va limita mijloacele de existență.

Dar aparițiile publice tot mai dese ale cuplului îl fac pe Rhys să lucreaze mai mult ca niciodată. „Știam că voi fi bine atâta timp cât Harry și Meghan apar în public – și, fără îndoială, [Harry și Meghan sunt] mai în centrul atenției decât oricând”. Rhys a fost oprit deseori pe stradă din cauza asemănării îzbitoare cu Harry înainte de a semna în cele din urmă un contract cu o agenție.

Cea mai bună slujbă din lume

De atunci, a călătorit în toată lumea pentru diferite roluri, cum ar fi reclame TV, petreceri private și, cel mai recent, reconstituiri ale știrilor din Marea Britanie ale aparițiilor lui Harry la tribunal. Rhys poate câștiga acum peste 1.000 de lire sterline într-o singură zi pentru acest rol. De asemenea, fiind un fan al familiei regale, Rhys speră să-l cunoască pe Harry într-o zi – și spune despre munca lui „cea mai bună slujbă din lume”.

Rhys, alături de logodnica Maria Bogatyreva, în vârstă de 26 de ani, a declarat: „Întotdeauna am fost un mare fan al familiei regale. „La vârsta de 13 ani, am fost să urmăresc Trooping the Colour în Londra și am urmărit adesea schimbarea gărzii. „Ca adult, de fiecare dată când ieșeam, primeam comentarii despre asemănarea mea cu Harry.

„Mi-am luat primul loc de muncă la agenția chiar înainte de nunta lui Harry și Meghan în 2018. „Sunt cu un an mai în vârstă decât Harry – de fapt le spun oamenilor că el este sosia mea pentru că eu am ajuns primul pe lume! „Îmi place slujba – sunt foarte norocos să arăt ca unul dintre cei mai notorii bărbați din lume”. Rhys a câștigat competiția EasyJet „Cel mai bun prinț Harry din Europa” în 2018, iar interesul a crescut și mai mult. S-a trezit că pleacă peste tot în lume pentru munca sa – cum ar fi o petrecere privată pentru ziua de naștere a unui miliardar în Macao, China, în 2018 și o reclamă TV la Tel Aviv, Israel, la începutul lui 2020.

Rhys, care nu l-a întâlnit niciodată pe Prințul de pe urma căruia își câștigă existența, spune că i-ar plăcea să-l cunoască într-o zi. Dar în ceea ce privește cazul lui Harry, el nu crede că rezultatul îi va afecta munca pe viitor. El a spus: „Sunt convins că nu există publicitate proastă – Harry și Meghan au avut parte și de bine și se rău în ultimii ani. „Dar atâta timp cât Harry apare pe primele pagini, este foarte bine pentru mine, deoarece interesul rămâne ridicat. Eu personal am multe pentru care să-i mulțumesc.