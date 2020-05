Mihai Rotaru, patronul echipei CS „U” Craiova, a declarat că a încercat să le ofere oamenilor săi condiții de antrenament. Pentru că în România nu se poate, din cauza stării de urgență (deși sunt formații care se pregătesc neoficial), olteanul a încercat să-și ducă oamenii în Uzbekistan sau Kazahstan. Nu a putut, pentru că aceste țări au granițele închise.

„Noi am vrut foarte mult să facem aceste teste, ca începând cu 3 mai să plecăm din țară. Am vrut în Uzbekistan, Kazakhstan, dar au granițele închise. Cel mai aproape am fost de Germania, am găsit o bază foarte frumoasă, cu 2 terenuri naturale, condiții de 4 stele.

Am luat acordul de la autoritățile landului, acordul final era de la poliția de frontieră, dar a căzut, pentru că au zis că vor să protejeze Germania. Am făcut tot posibilul în acest sens, dar nu ne-au dat voie. Nu am reușit să găsim. Ne uităm pe Cehia, așteptăm Austria.

Suntem focusați pe tot ceea ce este în jurul nostru, dacă nu găsim în următoarele 2-3 zile, nu mai are rost să plecăm, așteptăm până pe 15 mai, când sperăm să ne putem antrena în grup. Dacă găsim luni sau marți, e posibil să plecăm, dacă nu, cade această variantă”, a spus Rotaru la Digi Sport.