Adevărul despre OZN-uri. Un fost șef de la Pentagon a spus totul clar

Fostul șef de la Pentagon, care a fost director al Biroului pentru Investigarea Fenomenelor Anormale Neidentificate (AARO), din cadrul Departamentului Apărării al SUA, își acuză foștii colegi că ei dictează cheltuielile din guvernul american.

Mai mult, recunoaște el, multe observații sunt, de fapt, aeronave militare secrete.

Conform afirmațiilor lui Kirkpatrick, acești indivizi cheltuiesc milioane de dolari din fondurile publice pentru a desfășura anchete cu privire la acest subiect, în ciuda faptului că primul raport istoric cuprinzător al AARO, prezentat Congresului și programat să fie publicat în acest an, nu oferă nicio dovadă a existenței vieții extraterestre sau a unei presupuse mușamalizări din partea guvernului.

Sean Kirkpatrick aduce acuzații unui „grup restrâns de persoane” care vehiculează teorii nefondate despre presupuse programe secrete ale Guvernului american privind cercetarea OZN-urilor.

Fostul șef de la Pentagon a prezentat afirmațiile făcute de fostul director al serviciilor secrete americane, David Grusch, cu privire la existența unor „vehicule extraterestre intacte” sau a unor substanțe biologice neumane stocate într-o instalație izolată.

„Sunt aceleași persoane care au lucrat în culise cu Congresul pentru a elabora legislație”, a declarat Kirkpatrick în podcastul „In the Room With Peter Bergen”.

„Sunt aceleași persoane care au colaborat cu o companie americană și cu armata americană pentru a explora o bucată de material pe care pretind că este un UAP și care este într-adevăr o carcasă de rachetă din anii 1950”.

Fostul șef de la Pentagon a refuzat să-i identifice pe acești oameni, dar a fost de acord cu observația că „conspirația reală este pusă în aplicare de un grup de adevărați credincioși pentru a determina guvernul să se implice în afacerile de investigare a extratereștrilor”.

„Unii membri ai Congresului preferă să vorbească despre extratereștri presei în loc să obțină o informare bazată pe dovezi despre această problemă.

Membrii au responsabilitatea de a-și manifesta abilitățile de gândire critică în loc să caute reflectoarele”, a mai spus fostul director al Biroului pentru Investigarea Fenomenelor Anormale Neidentificate.

Kirkpatrick a menționat că obiectivul departamentului său de a utiliza un cadru științific riguros și o abordare bazată pe date pentru a colecta și evalua rapoarte și observații despre OZN-uri a fost împiedicat de informații eronate, jumătăți de adevăr și alte fragmente de dezinformare provenite de la surse nesigure.

„Ei toți transmit povești pe care le-au auzit de la alți oameni. Și dacă urmărești de unde se cunosc toți acei oameni, totul se întoarce la același grup restrâns de persoane”, a declarat fostul șef de la Pentagon.

Peter Bergen, CNN’s national security analyst, recently interviewed Sean Kirkpatrick, the former head of the Pentagon UFO investigation office, AARO.

Here, we chat about Kirkpatrick, Grusch, UFOs, national security, self-licking ice cream cones, and aliens. pic.twitter.com/2y8z1BjZmn

— Mick West (@MickWest) January 26, 2024