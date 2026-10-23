Pensionarii și persoanele asigurate în sistemul public de pensii pot solicita, în 2026, bilete de tratament balnear care includ cazare, trei mese zilnice și proceduri medicale.Casa Națională de Pensii Publice acordă gratuitate anumitor categorii de beneficiari, în condițiile legii, în timp ce ceilalți solicitanți achită o contribuție calculată în funcție de venituri. Repartizarea se face pe baza unui punctaj și în limita locurilor disponibile.

Programul permite accesul la unitățile de tratament administrate de instituție, dar și la centrele balneare cu care CNPP are încheiate contracte.

Biletele sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru persoanele încadrate în categoriile prevăzute de lege, cheltuielile sunt acoperite integral, în timp ce ceilalți beneficiari trebuie să suporte o parte din costuri.

Un bilet de tratament balnear asigură un sejur de 16 zile, dintre care 12 sunt rezervate procedurilor medicale. Potrivit informațiilor furnizate de Casa Județeană de Pensii Sălaj, pachetul include cazare și trei mese pe zi, alături de serviciile de tratament.

Biletele sunt distribuite caselor teritoriale de pensii în funcție de fondurile aprobate și de numărul locurilor contractate pentru fiecare serie.

Obținerea unui bilet depinde de punctajul solicitantului, de stațiunile pentru care acesta și-a exprimat preferința și de disponibilitatea locurilor. Prin urmare, depunerea cererii nu garantează repartizarea într-o anumită stațiune.

Printre persoanele care pot obține bilete fără să achite contribuția individuală se numără pensionarii de invaliditate care au recomandare pentru tratament în cadrul unui program de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale. Aceștia trebuie să prezinte documentele justificative care confirmă necesitatea tratamentului.

„Persoanele cărora li se recomandă program de recuperare, de către medicul de expertiză al asigurărilor sociale, trebuie să prezinte dovada documentelor pentru a primi bilet de tratament gratuit”, a explicat Jaqueline Captarencu, consilier în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București, citată de Digi24.

Gratuitatea este prevăzută și pentru anumite categorii de persoane ale căror drepturi sunt recunoscute prin legi speciale.

Printre beneficiarii eligibili, în condițiile actelor normative aplicabile, se numără:

Persoanele persecutate politic, deportate sau aflate în prizonierat, precum și luptătorii din rezistența anticomunistă, potrivit Decretului-lege nr. 118/1990;

Persoanele persecutate din motive etnice, conform O.G. nr. 105/1999;

Veteranii de război, invalizii și văduvele de război, potrivit Legii nr. 44/1994;

Beneficiarii pensiilor I.O.V.R., inclusiv invalizii de război, marii mutilați, văduvele de război, copiii persoanelor decedate sau dispărute în război și persoanele accidentate în timpul conflictului, conform Legii nr. 49/1999;

Persoanele adulte cu handicap, în condițiile Legii nr. 448/2006.

Reguli distincte sunt prevăzute pentru persoanele asigurate în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale, dacă îndeplinesc condițiile medicale stabilite prin lege. De asemenea, sunt vizate anumite categorii de salariați care desfășoară activități în zonele I și II de expunere la radiații, în sectorul minereurilor de uraniu sau în lucrări pentru conservarea și închiderea perimetrelor miniere.

În cazul soțului sau soției unui pensionar ori asigurat, dacă persoana respectivă nu are ea însăși calitatea de pensionar sau asigurat, biletul poate fi obținut numai cu plata integrală. Pentru beneficiarii legilor speciale cu caracter reparatoriu, biletele acordate gratuit sunt limitate la 15% din numărul total al locurilor contractate la nivel național.

Pentru pensionarii care nu îndeplinesc condițiile de scutire, costul biletului se stabilește în funcție de pensia brută, fără a putea depăși valoarea integrală a sejurului.

„Biletele de tratament balnear sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale, iar pensionarii plătesc 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, dar nu mai mult de costul integral al biletului. Costul integral al unui sejur de 16 zile este în funcție de categoria de stele a locației”, a mai precizat Jaqueline Captarencu, consilier în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București.

Pentru anul 2026, contribuția se raportează la drepturile brute de pensie din luna anterioară celei în care este eliberat biletul. Dacă solicitantul are atât calitatea de pensionar, cât și pe cea de asigurat, calculul se face prin aplicarea procentului de 50% asupra veniturilor luate în considerare, respectiv pensia și venitul brut pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Persoanele care doresc să obțină un bilet trebuie să completeze o cerere și să o transmită casei teritoriale de pensii în evidența căreia se află.

În cazul persoanelor asigurate, solicitarea se depune la instituția competentă în funcție de domiciliu sau reședință.

Cererile pot fi transmise prin mai multe modalități:

Direct la ghișeul casei teritoriale de pensii;

Prin poștă;

Prin e-mail;

Prin intermediul serviciilor electronice puse la dispoziție de instituție.

Repartizarea biletelor se realizează automat, pe baza criteriilor de punctaj stabilite pentru fiecare categorie de solicitant.

„Fiecare solicitant depune o cerere pentru obținerea unui bilet de tratament, iar după procesul de alocare, realizat automat în sistem, rezultatele sunt publicate pe site-ul (Anunț bilete de tratament-2026) și la sediul Casei de Pensii. Acolo, fiecare persoană poate verifica punctajul obținut și stațiunea repartizată dintre cele trei opțiuni bifate în cerere”, a explicat reprezentanta Casei de Pensii a Municipiului București.

Acordarea biletelor se face în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitant, în limita locurilor disponibile. Pentru pensionarii care achită o contribuție, criteriile includ categoria de pensie, veniturile brute și biletele de tratament de care au beneficiat în ultimii doi ani.

În cazul persoanelor asigurate, sunt luate în considerare veniturile brute pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale și eventualele bilete primite anterior.

Cererile sunt ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajelor. Atunci când există punctaje egale, departajarea se face în funcție de istoricul biletelor obținute, nivelul veniturilor și numărul de înregistrare al cererii.

Nu toate biletele de tratament sunt repartizate exclusiv pe baza punctajului. Fiecare casă teritorială de pensii păstrează o rezervă de 3% din locurile primite, destinată situațiilor care necesită o intervenție prioritară.

Aceste bilete pot fi utilizate pentru persoanele cu afecțiuni medicale grave, pentru cazurile sociale deosebite sau pentru alte situații în care tratamentul trebuie efectuat urgent.

Celelalte locuri sunt distribuite pe serii, stațiuni și unități de tratament, în funcție de disponibilitatea stabilită prin contractele încheiate de CNPP.